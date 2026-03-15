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Municipales 2026 : à Sainte-Marie, trois candidats pour le fauteuil de maire au second tour

  • Publié le 15 mars 2026 à 23:16
  • Actualisé le 15 mars 2026 à 23:20
Mairie Sainte Marie

Trois candidats vont se battre le fauteuil de maire dans la commune de Sainte-Marie. À commencer par Céline Sitouze qui récolte 33,36% des votes au premier tour, l'ancien maire Jean-Louis Lagourgue avec 25,64% des suffrages et enfin le maire sortant, Richard Nirlo, avec 25% des votes. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Sainte-Marie -

En 2020, Richard Nirlo a remporté les élections à Sainte-Marie avec 57,22 % des votes face à Gérald Maillot.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 47,88 %.

Le taux d'absention au second tour de 39,92 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 37.093 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 28.342

Municipales, Municipales 2026, Politique, Élections

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1 Commentaires
Tout sauf Lagourgue
Tout sauf Lagourgue
1 heure

Lagourgue c'est le déficit.
Lagourgue c'est les affaires

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