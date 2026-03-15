Municipales 2026 : à Sainte-Marie, trois candidats pour le fauteuil de maire au second tour

Trois candidats vont se battre le fauteuil de maire dans la commune de Sainte-Marie. À commencer par Céline Sitouze qui récolte 33,36% des votes au premier tour, l'ancien maire Jean-Louis Lagourgue avec 25,64% des suffrages et enfin le maire sortant, Richard Nirlo, avec 25% des votes. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Sainte-Marie -

En 2020, Richard Nirlo a remporté les élections à Sainte-Marie avec 57,22 % des votes face à Gérald Maillot.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 47,88 %.

Le taux d'absention au second tour de 39,92 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 37.093 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 28.342