Deux pilotes de la compagnie aérienne Swiss écartés d’un vol au départ de Genève après une nuit trop arrosée

Deux pilotes de la compagnie aérienne Swiss ont été empêchés de prendre les commandes d'un vol au départ de Genève après une nuit arrosée en mai dernier, a indiqué mardi la compagnie étendard suisse. "Des collaborateurs nous ont signalé l'état des deux pilotes. Les indications étaient si concrètes que nous avons dû douter de l'aptitude au service des pilotes", a expliqué la compagnie dans un communiqué transmis à l'AFP, précisant que l' "incident" s'était produit à Genève en mai 2026.

Selon la revue spécialisée en ligne aeroTELEGRAPH, qui a révélé l'affaire, ces deux pilotes avaient bu la veille de ce vol "bien plus tard et bien plus" qu'ils n'auraient dû, des observateurs de la soirée ayant décrit ces derniers comme "clairement ivres". La compagnie a quant à elle indiqué que "les deux pilotes avaient été écartés de leur service alors qu'ils se trouvaient encore à l'hôtel réservé à l'équipage (...), et avaient été remplacés par d'autres pilotes".

Ils n'ont plus effectué de vol depuis et ne seront pas réaffectés avant l'issue d'une enquête interne ouverte après l'incident, a-t-elle ajouté. "Les membres de notre équipage sont soumis à des règles claires et strictes en matière de consommation d'alcool.

Ils ne sont pas autorisés à prendre leur service ni à l'exercer sous l'emprise de l'alcool. Nous avons des exigences très élevées en matière de sécurité aérienne et vis-à-vis de nos équipages, et nous ne tolérons aucun abus d'alcool", a ajouté Swiss. La compagnie a indiqué ne souhaiter fournir "aucune information concernant le numéro de vol, le type d'avion ni d'autres détails opérationnels", mais aeroTELEGRAPH a indiqué que les deux pilotes devaient faire voler un Airbus A220 vers une destination en Europe.

AFP