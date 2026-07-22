Coups de couteau à Saint-François : une victime au pronostic vital engagé, blessé l'agresseur présumé a été interpellé

Ce mercredi 22 juillet 2026, dans le quartier de Saint-François à Saint-Denis, une rixe aurait éclaté entre deux hommes de 60 et 52 ans au chemin des Brumes selon Zinfos974. Selon des informations confirmées à Imaz Press, l'un des deux a asséné des coups de couteau à l'autre. La victime, transportée à l'hôpital, est grièvement blessée. Son pronostic vital est engagé. L'auteur présumé des faits a été interpellé. Blessé, il a également été admis au CHU Nord. Les circonstances de l'altercation ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours. (Photo photo RB/www.imazpress.com)