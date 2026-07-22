Disparition inquiétante : la police recherche Dominique Lizy, 59 ans

La police nationale de La Réunion lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Dominique Lizy. L'homme, âgé de 59 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis le 19 juillet 2026. Géolocalisé pour la première fois dans le secteur de la rue Monthyon à Saint-Denis, il pourrait désormais se trouver à Saint-Pierre. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La Police nationale de La Réunion recherche activement Dominique Lizy, porté disparu depuis le weekend dernier. Dans un appel à témoins diffusé ce lundi sur leurs réseaux sociaux, les forces de l'ordre indiquent que l'homme de 59 ans "n'a plus donné de nouvelles".

Selon la police, Dominique Lizy a été géolocalisé pour la dernière fois dans la rue Monthyon, à Saint-Denis, mais il "serait susceptible de se rendre à Saint-Pierre".

L'homme mesure 1,75 m et est "de corpulence normale". Il a des cheveux courts poivre et sel, des yeux marron foncé ainsi qu'une barbe et une moustache. La tenue qu'il portait au moment de sa disparition est inconnue.

La Police nationale précise également que Dominique Lizy est atteint de vitiligo et qu'il "présente un état dépressif", des éléments qui renforcent le caractère inquiétant de sa disparition.

Toute personne disposant d'informations permettant de le localiser est invitée à contacter sans délai le commissariat de Saint-Pierre au 0692 07 31 37 ou à composer le 17.