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Saint-Pierre : sept personnes interpellées à la Ravine Blanche pour trafic de stupéfiants

  • Publié le 22 juillet 2026 à 10:54
  • Actualisé le 22 juillet 2026 à 11:14
Saint-Pierre : sept personnes interpellées dans le secteur de Ravine Blanche pour trafic de stupéfiants

Ce mardi 21 juillet 2026, sept personnes ont été interpellées dans le secteur de la Ravine Blanche à Saint-Pierre pour trafic de stupéfiants. Des perquisitions menées ont permis la découverte de stupéfiant, d'une arme de poing et d'argent liquide. L’enquête diligentée par les services judiciaires se poursuit (Photo : Police de La Réunion)

Cette opération a été menée par les effectifs de la Police Nationale de Saint-Pierre, avec l'appui du RAID et de la brigade canine.

www.imazpress.com/[email protected]

Saint-Pierre, Faits divers, Police

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