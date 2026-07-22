Saint-Pierre : sept personnes interpellées à la Ravine Blanche pour trafic de stupéfiants

Ce mardi 21 juillet 2026, sept personnes ont été interpellées dans le secteur de la Ravine Blanche à Saint-Pierre pour trafic de stupéfiants. Des perquisitions menées ont permis la découverte de stupéfiant, d'une arme de poing et d'argent liquide. L’enquête diligentée par les services judiciaires se poursuit (Photo : Police de La Réunion)

Cette opération a été menée par les effectifs de la Police Nationale de Saint-Pierre, avec l'appui du RAID et de la brigade canine.

www.imazpress.com/[email protected]