[Vidéo] Lone survivors annonce son nouveau single entre métalcore et chant ancestral de l'île

Le groupe Lone Survivors franchit une nouvelle étape artistique et conceptuelle avec la sortie de son nouveau single "Maloya en moin", disponible depuis ce mercredi 22 juillet 2026. Porté par la vision d’Olivier Crescence, figure emblématique de la scène métal réunionnaise des années 2000, le quartet opère un retour aux sources aussi puissant qu’inattendu. En intégrant les pulsations sacrées du Maloya traditionnel aux structures complexes du Djent et du métalcore, Lone Survivors s’impose au cœur du mouvement mondial "Ethnocore" de fusion entre musiques extrêmes et patrimoines traditionnels. (Photos : Lone Survivors)

Né de la rencontre et de la complicité créative entre le producteur François Lescuyer à la guitare et Olivier Crescence à la basse, rejoints par Jérémy Piau à la batterie et Arthur Rohou au chant, Lone Survivors s’est rapidement fait un nom grâce à son métal lourd, technique et profondément narratif.

Depuis leur premier album "Ground Zero" en 2019, le groupe développe un univers conceptuel unique, explorant l’évolution humaine, le transhumanisme et le destin de notre espèce, de la préhistoire jusqu’à un futur dystopique lointain. Avec le slogan fondateur du groupe, "From Maloya to Metalcore", le quartet réaffirme aujourd’hui sa profession de foi.

- "Maloya en moin" : quand la mémoire de l’esclavage rencontre le métal moderne -

Au-delà de la prouesse technique, "Maloya en moin" s’ancre dans une démarche mémorielle poignante. Le Maloya est l’âme de l’île de La Réunion. Classé au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, ce genre musical a été forgé dans la douleur et la clandestinité par les personnes réduites en esclavage dans les plantations de l’ancienne Île Bourbon. À l’époque, le Maloya n’était pas seulement une musique : c’était un acte de résistance, un chant de révolte et un dialogue sacré avec les ancêtres pour endurer l’enfer des chaînes et du labeur forcé.

La colère légitime et la quête de liberté des esclaves du XVIIIᵉ siècle résonnent d’une voix nouvelle à travers les guitares saturées et le chant rugueux, presque chamanique, du groupe.

Dans un écrin visuel et thématique résolument transhumaniste, le groupe utilise la science-fiction comme métaphore : l’esclave enchaîné ne descend plus d’un navire négrier sur les roches noires de La Réunion, mais d’un véhicule spatial sur une planète minière lointaine. Les chaînes changent de forme, deviennent cybernétiques, mais le cri d’émancipation et la résilience humaine demeurent universels et éternels.

"Le Maloya, c’est ce que j’ai en moi, c’est mes tripes, mon histoire, celle de mon île et de mes ancêtres. Le transposer dans le métalcore progressif de Lone Survivors n’est pas un simple exercice de style ou une simple fusion rythmique. C’est une nécessité viscérale. Faire résonner le chant des opprimés et la mémoire de l’esclavage à travers la puissance industrielle du métal moderne, c’est s’assurer que ce cri ne s’éteindra jamais, qu’il voyage de notre passé le plus sombre jusqu’aux étoiles de notre avenir", confie Olivier Crescence.

- La Fusion Musicale : Une Tendance Globale et Engagée -

L’initiative de Lone Survivors s’inscrit dans une dynamique globale particulièrement saluée par la critique internationale. À l’instar de Sepultura avec les rythmes tribaux brésiliens, d’Alien Weaponry avec le Haka maori, ou de The Hu avec le chant de gorge mongol, la fusion entre le métal et les musiques traditionnelles est devenue le moyen d’expression le plus puissant pour préserver et propager des cultures parfois opprimées.

Associé au collectif Seksion maloya pour intégrer nativement les instruments ancestraux (le rouler, le kayamb, le piker…) avec les polyrythmies du métalcore, Lone Survivors crée un pont temporel saisissant.

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