Un adolescent de 16 ans en garde à vue après le viol d’une octogénaire à Rennes

Un adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue mardi à Rennes pour le viol d’une femme de 80 ans le 4 juillet dans son immeuble. Confondu par son ADN et trouvé en possession de cocaïne, ce mineur non accompagné doit être déféré jeudi, a annoncé le parquet.

Un adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue après le viol d’une octogénaire à Rennes dans le hall de son immeuble, a-t-on appris mercredi auprès du parquet.

- Identifié grâce à son ADN -

Ce "mineur non accompagné" (étranger de moins de 18 ans isolé, NDLR) a été interpellé mardi et sa garde à vue a été prolongée avec un défèrement prévu jeudi, a indiqué à l’AFP le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, confirmant une information d’Ouest France.

Le viol est survenu le 4 juillet alors que la victime, âgée de 80 ans, rentrait d’une soirée avec sa fille. Elle a été abordée dans la rue par un inconnu à trottinette qui insistait pour la raccompagner chez elle, selon le quotidien.

Malgré son refus, l’adolescent l’a suivie et l’a agressée une fois dans le hall de son immeuble, s’enfuyant après lui avoir arraché une médaille en or. Le suspect a été identifié grâce à son ADN. Il était en possession de cocaïne lorsque les policiers l’ont interpellé mardi dans le centre de Rennes.



AFP