[Photos - Vidéo] Saint-Pierre et Petite-Île : les salariés de Derichebourg-OI poursuivent leur grève

Depuis ce lundi 13 juillet 2026, des employés de l’entreprise Derichebourg-OI, chargée de la collecte des déchets sur plusieurs communes de l'île, sont en grève. Ils déplorent le manque de dialogue social entre les salariés et la direction lors des dernières Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). Dans la même journée, la Civis annonçait une forte perturbation des tournées de collecte à Saint-Pierre et Petite-Île, conséquence de la mobilisation. "Un service minimum sera assuré afin de limiter les nuisances", précisait toutefois la collectivité (Photos Stephan Laï-Yu : www.imazpress.com)

"On reste mobilisés". Les grévistes ne lâchent rien et poursuivent leur mobilisation ce jeudi 16 juillet.

Alors qu'aucune rencontre n'a eu lieu lundi dernier, un rendez-vous a pu être fixé hier, mercredi 15 juillet, à 11 heures. "C'était en visio-conférence avec la métropole", précise Jean-Daniel Boutu, représentant section syndical FO. "Mais ça ne s'est pas très bien passé".

- Des accords trouvés sur certains points avec les salariés de Derichebourg -

Dans l'après-midi, le même jour, une discussion a pu avoir lieu avec une représentante du groupe venue de l'Hexagone. "On note une petite avancée et on a réussi à trouver des accords sur certains points", assure José Riani, délégué syndical CFTC. Écoutez.

Mais une ombre persiste au tableau : une prime qui n'est toujours pas accordée aux salariés. "Depuis 3 ans on est là et on n'a rien eu", déplorent les représentants syndicaux.

- Une sortie de crise possible ce jeudi -

À 11 heures ce jeudi, un rendez-vous en visio-conférence est fixé avec la direction générale, afin de déterminer si une sortie de crise est possible. "Si on ne trouve pas d'accord sur ce dernier point, on peut rester en grève illimitée".

Pour l'heure, aucune réquisition n'a été demandée. "Ce sont des intérimaires qui remplacent les personnes en congés", explique Jean-Daniel Boutu. "Et en arrêt maladie", ajoute José Riani.

En attendant, la grève se poursuit, perturbant le planning de collectes sur plusieurs secteurs du Sud de l'île.

vg / www.imazpress.com / [email protected]