Football : la Réunionnaise Melvine Malard quitte Manchester United pour Chelsea

Après deux saisons, l’attaquante internationale française Melvine Malard va quitter Manchester United mais reste en Angleterre et va rejoindre Chelsea.

L'attaquante internationale française Melvine Malard, déterminante dans le parcours de qualification des Bleues pour le Mondial 2027, va quitter Manchester United pour rejoindre Chelsea, a appris l'AFP mercredi d'une source proche des négociations.

La buteuse de 26 ans évoluait à Manchester depuis deux saisons, dont un dernier exercice où elle a inscrit 10 buts en championnat et en Ligue des champions. Chez les Blues, qui ont terminé à la troisième place de WSL la saison dernière, Malard va retrouver sa coéquipière en équipe de France Sandy Baltimore.

- Des retrouvailles avec Sonia Bompastor -

En équipe nationale, la native de Saint-Denis a inscrit 14 buts en 41 sélections, dont quatre lors des éliminatoires pour le Mondial 2027 au Brésil, que les Bleues ont achevé à la première place de leur groupe. Lors de la dernière rencontre, face à l'Irlande à Grenoble début juin, Malard a marqué un retourné acrobatique somptueux pour offrir la victoire (1-0) et la qualification pour la Coupe du monde à la France.

Avant de rejoindre l'Angleterre, Malard a évolué pendant cinq saisons à l'OL Lyonnes où elle a disputé 93 matches et inscrit 35 buts. À Chelsea elle retrouvera également son ancienne coach à Lyon, la Française Sonia Bompastor.

Lire aussi - [Vidéo] Qualifs Mondial-2027 : Les Bleues battent l'Irlande, la Réunionnaise Melvine Malard buteuse



AFP