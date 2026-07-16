Saint-Leu : plusieurs pieds de cannabis découverts à bord d'un véhicule

Lors d'un contrôle d'alcoolémie à Saint-Leu, la patrouille de la BMO (brigade motorisée) de la Rivière Saint-Louis a fait face à un refus d'obtempérer. Grâce à l'utilisation du stop stick, la voiture est stoppée net dans sa course. Mais quelle ne fut pas la surprise des gendarmes en découvrant plusieurs pieds de cannabis à bord du véhicule (Photo : Gendarmerie de La Réunion)
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Assécher le traffic, faire reculer la violence et les nuisances, endiguer l'usage des drogues et les addictions, faire gagner de l'argent à l'État, créer de vrais emplois, libérer des places de prisons, libérer des moyens policiers et judiciaires pour traiter les vrais problèmes (pédocriminalité, viols, violences...) où il n'y a jamais autant de moyens que pour les stupéfiants...
Bref! La légalisation réussi partout où la criminalisation et la répression ne font qu'accentuer les problèmes, les fractures, la violence...
En décriminalisant la consommation de toutes les drogues il y a 25 ans, le pays portugal a brisé un tabou et la consommation reste contenue à des niveaux parmi les plus faibles en Europe.
Un exemple dont devraient s'inspirer en toute logique Macron-Retailleau/ Julien Bony - Alexis Blondeau ... chose qu'ils ne feront naturellement pas... sinon ils devraient parler du reste de leur programme qui est soit vide, soit contre nos droits et anti-social.
Parler des "dealers" permet de masquer le reste...
➡️ https://l.liberation.fr/aOy
🇺🇸 Colorado : la légalisation fait décliner l’usage chez les jeunes.
👉 https://www.norml.fr/colorado-declin-usage-cannabis-jeunes/
Contrairement aux discours alarmistes souvent entendus en France, les dernières données du Colorado montrent que la proportion de lycéens déclarant consommer actuellement du cannabis a diminué de 48 % depuis 2015.
🆔Autre donnée importante : les commerces agréés refusent l’entrée dans 99 % des cas aux personnes ne présentant pas de preuve d’âge valide.
👉 Ces chiffres rappellent une évidence : l’interdiction ne protège pas mieux les jeunes. Une régulation encadrée, avec contrôle de l’âge, information, prévention et traçabilité, peut au contraire offrir de meilleurs outils de protection.
En France, il est temps de sortir des slogans et de regarder les faits.
💚 Soutenez NORML France pour une réforme juste, responsable et fondée sur la réalité des usages.