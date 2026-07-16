Saint-Leu : plusieurs pieds de cannabis découverts à bord d'un véhicule

Lors d'un contrôle d'alcoolémie à Saint-Leu, la patrouille de la BMO (brigade motorisée) de la Rivière Saint-Louis a fait face à un refus d'obtempérer. Grâce à l'utilisation du stop stick, la voiture est stoppée net dans sa course. Mais quelle ne fut pas la surprise des gendarmes en découvrant plusieurs pieds de cannabis à bord du véhicule (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

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