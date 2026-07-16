15 tonnes de déchets retirées de la nature en 24 heures à La Réunion

Le samedi 11 juillet 2026, de jour comme de nuit, était organisée une opération de ramassage de déchets à travers La Réunion. Au total, près de 15 tonnes de déchets ont été retirées de la nature en seulement 24 heures. Cette action était portée par Hugo et Nono (Hugo et Nono Voyage) et l’association Prop’Reunion, avec pour objectif de sensibiliser le grand public à la problématique des dépôts sauvages et des déchets abandonnés.

Pendant ces 24 heures, 12 bénévoles permanents se sont relayés pour parcourir l’île, rejoints sur les différents points de ramassage par de nombreux citoyens venus prêter main-forte.

- 15 tonnes de déchets récoltés en 24 heures -

Au total, près de 15 tonnes de déchets ont été retirées de la nature en seulement 24 heures.

Le site de Cambaie, à Saint-Paul, est de très loin la zone la plus impactée, avec environ 7 tonnes de déchets collectées. Viennent ensuite La Marine, à Saint-Benoît, avec 3,5 tonnes, puis la Pointe de Cayenne avec 1,769 kilos.

Les équipes ont également retiré 1,527 kilos de déchets à la Pointe du Diable, 655 kilos aux abords de l’aéroport, 400 kilos sur la zone DMP LOC à Saint-Paul et 112 kilos au port de Sainte-Rose.

"Ces chiffres illustrent l’ampleur du phénomène des dépôts sauvages sur l’île et montrent que cette problématique concerne de nombreux secteurs du territoire", souligne Hugo.

Lire aussi - En voyage à La Réunion, "Hugo et Nono" ont déjà ramassé un tonne de déchets et lancent un appel pour une plus grande collecte

Lire aussi - Le Port : 40 personnes ramassent 10 tonnes de déchets à la Zac 2000

www.imazpress.com/[email protected]