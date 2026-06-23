En voyage à La Réunion, "Hugo et Nono" ont déjà ramassé un tonne de déchets et lancent un appel pour une plus grande collecte

Hugo, 34 ans, et Noémie, 28 ans, à l’origine du projet "Hugo et Nono voyage" sont actuellement à La Réunion et pour deux mois. Le duo bien connu des réseaux sociaux vient avec une idée en tête, sensibiliser et agir concrètement sur le terrain à travers des actions de nettoyage et de mobilisation citoyenne. Depuis leur arrivée, ils ont déjà ramassé près d’une tonne de déchets "et nous souhaitons continuer à faire grandir ce mouvement en rassemblant toujours plus de monde", disent-ils (Photos : "Hugo et Nono Voyage")

Après plus de trois tonnes collectées en Corse et un tour de France de ramassage de déchets dans l'Hexagone, c'est dans l'île que Hugo et Noémie poursuivent leur projet.

"Nous sommes actuellement sur l’île pour deux mois, jusqu’au 10 août, avec une démarche simple : utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser et agir sur le terrain à travers des actions de nettoyage", indique le duo, en lien avec plusieurs associations de préservation du littoral.

"On aimerait créer un vrai mouvement, ramener du monde avec nous. Avec les réseaux sociaux, tout est possible aujourd’hui", confiait précédemment Hugo.

Lire aussi - Saint-Denis : 5 tonnes de déchets récoltées sur le littoral

- Créer un mouvement citoyen pour ramasser les déchets à La Réunion -

Depuis leur arrivée dans l'île, le duo a déjà ramassé près d’une tonne de déchets "et nous souhaitons continuer à faire grandir ce mouvement en rassemblant toujours plus de monde", disent-ils.

Plusieurs actions sont prévues dans les prochaines semaines :

- 4 juillet : grand ramassage de déchets dans la ZAC 2000 au Port

- Défi 24h : collecte continue de dépôts sauvages, jour et nuit

- Nettoyage d’une grande ravine près du bassin des Hirondelles à Saint-Denis (zone difficile d’accès avec un enjeu logistique important)

- 18 juillet : festival de la protection de l’île au parc de la luge - au Maïdo, en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Ouest

- Un projet né sur les routes d’Asie -

Ce projet, construit depuis près d’un an et demi, trouve son origine bien loin de l’océan Indien. Lors d’un voyage en Thaïlande, au Laos et au Cambodge, Hugo et Noémie découvrent l’ampleur de la pollution.



"On était partis en vacances, et on est tombés sur un désastre. Alors on s’est mis à ramasser, simplement", raconte Hugo.

De retour en France, ils lancent un tour du pays axé sur le ramassage de déchets, avant de se tourner vers les territoires insulaires.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]