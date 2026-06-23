Le Tampon : Adèle Adélia Dijoux, mère de neuf enfants, souffle ses 105 bougies

Ce 23 juin 2026, Adèle Adélia Dijoux a célébré son 105e anniversaire. "Née au Tampon en 1921, elle fait partie des figures emblématiques de la commune et compte parmi ses habitantes les plus âgées" indique la municipalité dans un communiqué que nous vous partageons ci-dessous. (Photo : Ville du Tampon)

Tout au long de sa vie, elle a incarné les valeurs de travail, de courage et de transmission. Mère de neuf enfants, elle a traversé plus d'un siècle d'histoire en demeurant profondément attachée à sa commune natale, où elle a toujours vécu.

Témoin privilégiée de l'évolution du Tampon, madame Dijoux porte en elle une mémoire précieuse de notre territoire. Au fil des décennies, elle a vu la commune grandir, se transformer et écrire son histoire.

Aujourd'hui, son héritage familial est à l'image de cette longue vie consacrée aux siens. Elle est entourée de 9 enfants, 26 petits-enfants, 51 arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits-enfants, soit près d'une centaine de descendants qui perpétuent les valeurs qu'elle leur a transmises.

- Un exemple de résilience, de générosité et de sagesse -

Par son parcours exceptionnel, madame Adèle Adélia Dijoux demeure un exemple de résilience, de générosité et de sagesse. Son histoire témoigne de la richesse humaine qui fait la force et l'identité de notre commune.

À l'occasion de cet anniversaire remarquable, Monsieur le Maire, accompagné de Monsieur Didier Serveaux, membre du conseil municipal, s'est rendu au domicile de Madame Adèle Adélia Dijoux afin de lui rendre hommage au nom de la ville du Tampon.

Ce moment chaleureux, partagé en présence de sa famille et de ses proches lors d'un pot de l'amitié organisé en son honneur, a permis de saluer son parcours exceptionnel et de lui adresser les vœux de toute la commune.

La ville du Tampon lui renouvelle ses plus sincères vœux de bonheur, de santé et de joie entourée de ceux qui lui sont chers.