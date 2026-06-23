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SAINT-PIERRE Un véhicule en feu sur la RN3 bloque la circulation dans le sens montant à Mon Caprice

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Saint-Pierre : la circulation dans le sens montant est à nouveau possible dans le secteur de Mon Caprice

  • Publié le 23 juin 2026 à 14:32
  • Actualisé le 23 juin 2026 à 16:07
panneau route barrée

(Actualisé) La circulation a pu reprendre dans le secteur de Mon Caprice. Les services de la direction des routes informaient de la présence d'un véhicule en feu sur la RN3 à Saint-Pierre, dans le secteur de Mon Caprice. L'incendie est désormais maîtrisé, la circulation est à nouveau possible dans le sens montant, et l'enlèvement du véhicule incendié est terminé. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Inforoute, Saint-Pierre, Mon Caprice

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