Saint-Pierre : la circulation dans le sens montant est à nouveau possible dans le secteur de Mon Caprice

(Actualisé) La circulation a pu reprendre dans le secteur de Mon Caprice. Les services de la direction des routes informaient de la présence d'un véhicule en feu sur la RN3 à Saint-Pierre, dans le secteur de Mon Caprice. L'incendie est désormais maîtrisé, la circulation est à nouveau possible dans le sens montant, et l'enlèvement du véhicule incendié est terminé. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)