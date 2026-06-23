Mondial-2026 : Messi et Mbappé à la course aux buts, Ronaldo attendu au tournant

Portées par les doublés de leurs superstars Lionel Messi et Kylian Mbappé, à la lutte pour le titre de meilleur buteur, la France et l'Argentine ont pris lundi le chemin des 16e de finale du Mondial que le Portugal de Cristiano Ronaldo doit enfin lancer mardi.

Au génie du capitaine argentin - désormais le seul meilleur goleador de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 buts - la star du Real Madrid a répliqué en faisant deux fois trembler les filets pour porter son total à 16 unités, lors d'un match qui restera dans les annales pour avoir été interrompu plus de deux heures en raison des orages grondant sur Philadelphie.

Après une première rencontre ratée face à la RD Congo (1-1) et un débat qui enfle autour de sa place en sélection à 41 ans, CR7 se doit de répondre aux critiques face à l'Ouzbékistan (17h00 GMT) et d'aider sa sélection à se relancer dans la course à la qualification, que l'Angleterre de Harry Kane peut décrocher face au Ghana (20h00 GMT).

. Mbappé/Messi, le feuilleton

Après l'épisode 1, une première journée où Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avant que Messi ne deviennent celui de l'histoire de la Coupe du monde, les deux géants du football mondial ont poursuivi leur ébouriffant duel à distance lundi.

Pour sa 100e en bleu, face à l'Irak, rien n'a perturbé Mbappé. Pas même les orages qui se sont abattus sur Philadelphie, renvoyant les 22 acteurs aux vestiaires pour une mi-temps de plus de deux heures alors que les 70.000 spectateurs du Lincoln Financial Field ont été priés de se réfugier dans les coursives du stade.

Buteur en première période d'une magnifique frappe enroulée (14e), l'avant-centre du Real Madrid a retrouvé le chemin des filets presque trois heures plus tard en profitant d'une bourde de la défense irakienne (54e) pour lancer les Bleus vers une victoire (3-0) synonyme de qualification en 16e.

Auteur de ses 15e et 16e buts en Coupe du monde, en seulement trois participation, Mbappé reste au contact de Messi, devenu un peu plus tôt le seul meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, avec 18 réalisations, deux longueurs devant l'Allemand Miroslav Klose.

Lors de la victoire face à l'Autriche (2-0), qualifiant l'Argentine pour le prochain tour, l'octuple Ballon d'or a marqué deux fois pour porter son total à cinq réalisations dans ce Mondial-2026, soit l'intégralité des buts de l'Albiceleste.

Un nouvel exploit qui survient 40 ans jour pour jour après un autre doublé de légende, par un autre "Diez" de légende. Le 22 juin 1986, l'éternel Diego Maradona signait en quatre minutes la "main de Dieu" puis le "but du siècle" en quarts de finale du Mondial mexicain contre l'Angleterre au stade Azteca de Mexico.

. CR7, la crispation

Si à la veille de ses 39 ans, les discussions sur l'âge de Lionel Messi semblent bien enterrées, le Portugal s'agite autour du cas Cristiano Ronaldo. Le premier match raté de l'icône nationale, au 143 buts en 229 sélections, a relancé un débat inflammable autour de la place qui doit lui être accordée à 41 ans, dans une Seleçao qui a d'autres arguments à faire valoir.

Face à l'Ouzbékistan mardi, CR7 aura l'occasion de faire taire les critiques et de rendre à son sélectionneur Roberto Martinez la confiance qu'il lui accorde. "C'est sa sixième Coupe du monde, c'est un joueur qui défend son pays et joue pour lui depuis longtemps, il veut vraiment continuer à progresser, à aider l'équipe et c'est vraiment un modèle pour nous", a rappelé Martinez lundi.

Si le Portugal doit l'emporter pour se relancer dans la course à la qualification avant de défier la Colombie, une nouvelle contre-performance du quintuple Ballon d'or laisserait planer le risque de le voir relégué sur le banc, comme lors du Mondial-2022 au Qatar.

. Kane, la qualification

Après une entrée convaincante dans la compétition face à la Croatie (4-2), l'Angleterre de Harry Kane peut se qualifier en cas de victoire à Boston contre le Ghana.

Auteur d'un doublé face à la Croatie, l'avant-centre du Bayern Munich devra retrouver le chemin des filets s'il veut rester au contact de Messi, Mbappé et aussi d'Erling Haaland, auteur d'un deuxième doublé en deux matches, mardi face au Sénégal (3-2), pour qualifier la Norvège en 16e.

L'autre rencontre du groupe L offrira à la Croatie l'occasion de se relancer, face au Panama (23h00 GMT), pour la 200e sélection de l'inoxydable Luka Modric, 40 ans.

Dans le groupe K du Portugal, la Colombie peut décrocher sa qualification en cas de victoire face à la RD Congo (02h00 GMT).



AFP