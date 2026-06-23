David Belda élu président de l'union départementale des CCAS de La Réunion

David Belda, conseiller départemental et adjoint à la maire de Saint-Denis a été élu président de l’union départementale des CCAS et CIAS de La Réunion (UDCCAS). Le vote a eu lieu ce mardi 23 juin 2026 à l'issue de assemblée générale et du conseil d’administration des représentants des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) de La Réunion. David Belda a été élu pour la mandature 2026-2032. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'UDCCAS (Photo D.R.)

Cette élection est intervenue à l’unanimité des suffrages exprimés, traduisant la confiance accordée à un homme de dialogue, de rassemblement et d’action, mais également la volonté des CCAS et CIAS de l’île de porter une ambition commune au service des Réunionnaises et des Réunionnais.

À travers ce vote unanime, les élus et administrateurs ont affirmé leur volonté de renforcer l’unité du réseau départemental et de construire collectivement les réponses aux grands défis sociaux auxquels La Réunion est confrontée.

- Une présidence placée sous le signe du rassemblement -

Tout au long de son parcours d’élu local et d’acteur engagé des solidarités, David Belda a démontré sa capacité à fédérer les territoires, à rapprocher les institutions et à créer des convergences autour de l’intérêt général.

Son élection marque la volonté des CCAS et CIAS de disposer d’une Union Départementale forte, ouverte, représentative de l’ensemble des territoires réunionnais et capable de porter une parole collective auprès des partenaires institutionnels.

David Belda a souligné que cette élection traduit avant tout une dynamique collective portée par les communes de La Réunion. "Notre responsabilité est de faire de l’UDCCAS un outil utile aux territoires, capable d’accompagner les élus, les administrateurs, les directions et les professionnels de l’action sociale dans leurs missions quotidiennes. Plus que jamais, nous devons unir nos forces pour répondre aux attentes de nos populations et construire les solidarités de demain."

Le nouveau Président a présenté les grandes orientations qui guideront l’action de l’UDCCAS au cours des six prochaines années à travers un projet intitulé : CAP 2032 : Pour une Réunion solidaire, inclusive et résiliente

Cette feuille de route s’articule autour de cinq priorités majeures :

1. Faire de l’UDCCAS la voix des solidarités réunionnaises

Les CCAS et les CIAS disposent d’une connaissance unique des réalités vécues dans les quartiers, les villes et les territoires. L’UDCCAS engagera la création d’un Observatoire Réunionnais des Fragilités Sociales et des Solidarités Locales afin d’identifier les besoins émergents, d’éclairer les politiques publiques et de porter une parole collective fondée sur les réalités du terrain.

2. Préparer La Réunion au défi du vieillissement

Face à l’augmentation attendue du nombre de personnes âgées et des situations de perte d’autonomie, l’UDCCAS portera un Pacte Réunionnais du Bien Vieillir afin d’accompagner les communes dans la construction de territoires plus inclusifs, plus accessibles et plus adaptés à l’avancée en âge.

3. Renforcer l’innovation sociale face aux nouvelles vulnérabilités

Pauvreté, précarité, non-recours aux droits, fragilités familiales, handicap, précarité énergétique ou encore isolement nécessitent des réponses renouvelées. L’UDCCAS favorisera les expérimentations locales et créera un Réseau Réunionnais d’Innovation Sociale afin de diffuser les initiatives réussies et les bonnes pratiques entre les territoires.

4. Investir dans les compétences et l’accompagnement des acteurs locaux

Les élus et les professionnels de l’action sociale font face à des problématiques toujours plus complexes. Une Université Réunionnaise des Solidarités Locales sera mise en place afin de renforcer la formation, la professionnalisation et les échanges de pratiques entre les acteurs du réseau.

5. Faire réseau pour construire les solidarités de demain

L’UDCCAS renforcera ses coopérations avec l’État, le Département, la CAF, l’ARS, les intercommunalités, les bailleurs sociaux, les organismes de protection sociale, le monde associatif et l’ensemble des partenaires du développement social local.

- Une ambition au service des territoires et des habitants -

Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, la persistance des fragilités sociales, les difficultés d’accès aux droits, les enjeux liés au logement, à la santé, aux transitions numériques et aux conséquences du changement climatique, l’UDCCAS entend renforcer son rôle d’appui, d’expertise et d’innovation au bénéfice des communes.

L’ambition est claire : permettre aux collectivités de disposer des outils, des ressources et des partenariats nécessaires pour répondre plus efficacement aux besoins des habitants et accompagner les transformations sociales à venir.

- Une union plus forte pour une Réunion plus solidaire -

Par cette élection unanime, les CCAS et CIAS de La Réunion réaffirment leur volonté de travailler ensemble, au-delà des sensibilités et des territoires, afin de construire une action sociale toujours plus proche des habitants, plus innovante et plus efficace.

Sous la présidence de David Belda, l’Union Départementale entend ouvrir une nouvelle étape de son histoire, fondée sur la proximité, la coopération, l’innovation et l’ambition collective.

L’objectif est de faire des solidarités locales un levier majeur de cohésion sociale, de développement humain et de résilience pour La Réunion. "Il n’y a pas de développement durable sans justice sociale. Il n’y a pas de territoire attractif sans solidarité. Il n’y a pas de cohésion territoriale sans proximité. Ensemble, faisons des CCAS et des CIAS les bâtisseurs de la cohésion sociale réunionnaise de demain."