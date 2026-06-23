"SENS" : un projet réunionnais en lice pour les Trophées SilverEco 2026 à Cannes

Le projet S.E.N.S, soutenir les endeuillés et nourrir la solidarité ansanm, de la réunionnaise Nathalie Firminy, est nominé aux Trophées SilverEco 2026, évènement mondial dédié au bien-vieillir. S.E.N.S se retrouve dans la catégorie "Lutte contre l’isolement et intergénérationnel". Ce projet propose de renforcer "le bien-être et la cohésion intergénérationnelle des seniors et de leurs aidants confrontés à la perte (décès, santé, emploi) grâce à des groupes de parole, des ateliers, des médiations, des conférences et des formations" explique Nathalie Firminy. La cérémonie se tiendra les 14 et 15 septembre 2026 au Palais des Festivals de Cannes. (Photo : D.R)

"S.E.N.S. accompagne les personnes confrontées à des situations de perte (être cher, santé, autonomie, emploi ou projet de vie), avec une attention particulière portée aux plus de 60 ans. Il favorise l’écoute et les solidarités de proximité, en renforçant la cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle" explique Nathalie Firminy, facilitatrice et accompagnatrice de deuil.

Selon Nathalie Firminy, le dispositif qu'elle propose s’appuie sur un angle mort des accompagnements : "des situations de deuil souvent invisibles, qui fragilisent les parcours de vie et favorisent l’isolement. Il contribue à la prévention de l’isolement social et au renforcement du lien entre générations".

- Un service pour les particuliers, les entreprises et les institutions -

S.E.N.S s’adresse aux particuliers, ainsi qu’aux entreprises, institutions et acteurs des secteurs social et médico-social. Il se déploie à travers des cafés deuil, conférences, ateliers, événements conviviaux, actions de sensibilisation et de formation.

Dans le cadre du Prix Coup de Cœur du Public, les internautes sont invités à voter pour leur projet préféré. Les trois projets les plus soutenus seront sélectionnés comme finalistes.

Pour voter pour le projet de Nathalie Firminy, c'est par ici.

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