À retenir ce soir : affaire Lyhanna, Serge Hoareau président de l'AMDR, finances du CHU, canicule et course aux buts

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 23 juin 2026 : - Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin annonce une enquête administrative à l’encontre du substitut du procureur d’Auch - Serge Hoareau réélu président de l'association des maires de La Réunion face à Emmanuel Séraphin - Finances du CHU de La Réunion : l'hôpital toujours dans le rouge, mais un déficit réduit de 28,8 millions d'euros - Canicule : "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, selon Lecornu - Mondial-2026 : Messi et Mbappé à la course aux buts, Ronaldo attendu au tournant

Gérald Darmanin a annoncé lundi soir avoir engagé "une procédure disciplinaire, une enquête administrative" visant un substitut du parquet d’Auch (Gers). Le ministre évoque des "défaillances graves" intervenues avant le meurtre de la jeune Lyhanna. Cette décision marque une nouvelle étape dans ce dossier sensible, qui soulève des interrogations sur le suivi judiciaire en amont des faits.

Serge Hoareau, maire de Petite-Île, a été réélu président de l'association des maires de La Réunion (AMDR) ce mardi 23 juin 2026. Il a battu Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul en totalisant 17 voix sur son nom contre 12 suffrages à son adversaire. Le vote s'est tenu dans l’hémicycle du Palais de la Source, siège du Conseil départemental à Saint-Denis

Ce mardi 23 juin 2026, la direction du CHU de La Réunion et du Conseil de surveillance du CHU de La Réunion, ont présenté les derniers résultats financiers. "Le résultat de l'exercice 2025 s'établit à un déficit de 40,3 millions d'euros, contre un déficit de 69,1 millions en 2024, soit une amélioration de 28,8 millions d'euros", indique le directeur général. Cela représente une diminution du déficit de 42 %.

La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, "essentiellement des jeunes", a annoncé mardi Sébastien Lecornu, qui a déploré un "triste fléau".

Portées par les doublés de leurs superstars Lionel Messi et Kylian Mbappé, à la lutte pour le titre de meilleur buteur, la France et l'Argentine ont pris lundi le chemin des 16e de finale du Mondial que le Portugal de Cristiano Ronaldo doit enfin lancer mardi.