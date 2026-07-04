Le Port : 40 personnes ramassent 10 tonnes de déchets à la Zac 2000

Ce samedi 4 juillet 2026, une quarantaine de personnes, venues de toute l'île, se sont réunies afin de nettoyer les alentours de la zac 2000. Au total, en quelques heures, ils ont réussi à ramasser 10 tonnes de déchets. Les associations Project Rescue Reunion, BESTRUN, les influenceurs "Hugo et Nono voyage" et des citoyens ont collecté : frigo industriel, bouteilles de verre, caisses de bouteilles de Coca-Cola encore pleines, des pneus, des batteries de voitures, câbles électriques, meubles, bidons de 200 L d’huile. (Photos : Bestrun)

Une quarantaine de bénévoles, venus de plusieurs communes de La Réunion et épaulés par les associations Project Rescue Reunion et BESTRUN, ont uni leurs efforts pour débarrasser les abords de la ravine et des chemins de déchets en tous genres.

Une mobilisation qui met en lumière l’ampleur des dépôts sauvages sur le territoire et rappelle qu’avant de finir en mer, les déchets sont d’abord abandonnés à terre soulignent les associations.

La jeune Émma, bénévole, s’est attaquée pendant 2h aux déchets les plus petits, les boules de polystyrènes. Avec l’aide de Chantal, elles en ont collectées plus d’un milliers: "Il ne faut pas oublier ces petits déchets , car ce sont finalement les plus toxiques, je l’ai apprit en cours, il faut prendre soin de notre île" raconte Emma.

Que ce soit les grands déchets et les petits déchets, tout le monde a mit la main à la pâte.