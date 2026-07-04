[Photos] Le Tampon : les élus à la rencontre des habitants pour faire le bilan des 100 premiers jours de la nouvelle mandature

Ce samedi 4 juillet 2026, Alexis Chaussalet, maire du Tampon, accompagné des membres du conseil municipal, est allé à la rencontre des Tamponnaises et des Tamponnais à l'occasion d'une permanence d'élus inédite, organisée directement sur le marché forain. Cette initiative citoyenne avait un double objectif : aller au plus proche des administrés dans leur quotidien, tout en profitant de ce moment pour faire le bilan des 100 premiers jours de la nouvelle mandature. (Photos : ville du Tampon)

Dans un cadre convivial et accessible à tous, ce format de proximité a permis aux habitants de s'informer sur les premières actions déjà engagées par l'équipe municipale.

Ce fut également une opportunité privilégiée pour chaque citoyen de partager ses idées, d'exprimer ses attentes et d'échanger directement avec ses élus sur l'avenir de la commune.

À travers cette démarche hors les murs, la municipalité réaffirme sa volonté de mener un mandat transparent, participatif et ancré dans le quotidien des Tamponnais.