Mondial 2026 : 28 ans après 98, le Paraguay veut sa revanche sur la France

Les supporteurs des Bleus redemande. Sans s'enflammer, l'équipe de France se focalise désormais sur le 8e de finale qui sera joué dans la nuit de ce samedi 4 au dimanche 5 juillet à 1 heure (heure-Réunion). Les deux équipes briguent une qualification pour les quarts de finale. Nul doute que les Paraguayens voudront se venger du Mondial 98, lorsque l'équipe de France les avait éliminés, déjà en 8es de finale. (Photo Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

Avec 13 buts inscrits pour deux encaissés depuis le début de la compétition, l’équipe de France a décroché son ticket pour les 8es de finale en s'imposant face à la Suède.

🔜 Prochain adversaire : le Paraguay 🇵🇾



Notre 8e de finale aura lieu ce samedi 4 juillet à 23h00 🙌#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BPITwm9RHN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 1, 2026

- Les Bleus, favoris de la compétition -

La phase à élimination directe sonne le début d'une nouvelle compétition pour l'équipe de France, qui a fièrement assumé son statut de favori et donné une leçon de football à la Suède (3-0) en seizièmes de finale, après avoir remporté tous ses matchs en phase de poules face au Sénégal (3-1), à l'Irak (3-0) et à la Norvège (1-4).

En tête de leur groupe, ils détiennent par ailleurs la meilleure attaque du tournoi avec 13 buts inscrits.

Toutefois, gare à ne pas se reposer sur ces bons résultats. Le Paraguay a accompli l'un des premiers exploits de ce Mondial en éliminant l'Allemagne aux tirs au but, au stade des seizièmes de finale (1-1, 3-4 TAB).

Avant de s'offrir le champion du monde 2014, la Albirroja avait commencé avec une lourde défaite contre les Etats-Unis (4-1). La sélection dirigée par Gustavo Alfaro s'était ensuite ressaisie devant la Turquie (0-1).

De retour en Coupe du monde cette année, la sélection paraguayenne n'avait plus participé à l'événement depuis son ascension en quarts de finale de l'édition 2010

- Un goût de revanche pour l'équipe du Paraguay -

Nul doute que les Paraguayens voudront se venger du Mondial 98, lorsque l'équipe de France les avait éliminés cruellement sur un but en or inscrit par Laurent Blanc, déjà en 8es de finale.

Un match auquel Bixente Lizarazu avait participé. "Ça a été un match très éprouvant. Ils nous ont fait vraiment souffrir et douter." L'équipe de France 98 avait finalement trouvé le chemin des buts en prolongation à la 114e minute.

Désormais, "on sait qu'on a un potentiel important", mais "il faut se calmer, comme l'a dit Didier Deschamps. Il ne faut pas commencer à s'enflammer", tempère l'un des champions de 98, Bixente Lizarazu.

La quête de la troisième étoile passe désormais par un duel contre le Paraguay. En cas de victoire, les Bleus affronteront le vainqueur du duel entre le Maroc et le Canada.

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