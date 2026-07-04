Thaïlande : neuf moines bouddhistes tués après qu'un enfant a foncé en camion dans un cortège

Au moins neuf moines bouddhistes ont été tués et plus de vingt autres blessés jeudi lorsqu'un enfant a foncé avec le camion de ses parents dans un cortège dans le nord-est de la Thaïlande, a indiqué la police.

Le groupe, composé de 35 moines et de cinq fidèles laïcs, marchait le long d'une route dans la province de Mukdahan dans le cadre d'un pèlerinage, quand l'incident s'est produit, a déclaré à la presse le chef de la police locale, Pairoj Thaiphutsa, en précisant que "le suspect est un enfant" âgé de 11 ans.

"Le véhicule a été saisi afin de faire l'objet d'une expertise destinée à déterminer les causes de l'accident", a-t-il précisé.

"Nous avons demandé aux parents de l'enfant de se présenter afin d'établir qui était responsable de sa surveillance, pour pouvoir engager la procédure judiciaire", a-t-il ajouté.

Selon la police, le garçon avait pris sans autorisation le véhicule de ses parents avant d'en perdre le contrôle et de percuter les moines.

Des images de vidéosurveillance provenant d'une propriété voisine montrent les moines marchant le long de la route, plusieurs véhicules passant, puis le bruit d'un fort accident avant que la procession ne s'arrête.

"J'ai vu un garçon approcher au volant d'une camionnette. À ce moment-là, je chantais 'Buddho, Buddho' (un mantra de méditation)", a déclaré un moine identifié sous le nom de Phra Sompong, dans une vidéo mise en ligne par des secouristes locaux.

"Puis, soudain, le camion nous a percutés à toute vitesse et nous a écrasés comme ça", a-t-il raconté en joignant le geste à la parole. "Heureusement, un autre moine et moi-même avons réussi à nous écarter à temps", a-t-il ajouté. "Les neuf premiers moines de la file ont survécu. Mais les autres, qui ont été percutés, ont été projetés en l'air."

Cinq moines sont morts sur le coup et trois autres sont décédés à l’hôpital des suites de leurs blessures. Le bureau provincial de Mukdahan a annoncé plus tard le décès d'un neuvième moine. Les autorités sanitaires ont indiqué que quatre moines se trouvaient dans un état critique à l'hôpital de Mukdahan et que dix autres étaient grièvement blessés, tandis que d'autres étaient soignés pour des blessures plus légères.

Des équipes de secours et des services médicaux d'urgence ont été dépêchés sur les lieux, et les blessés ont été transportés à l'hôpital local.

Les moines bouddhistes sont très vénérés en Thaïlande, chargés de préserver et de transmettre les enseignements du Bouddha. Ils organisent souvent des processions publiques et sont largement vus en train de recevoir l'aumône de la part des Thaïlandais ordinaires.

Le gouverneur de la province de Mukdahan, Worayan Bunnarat, a estimé que ce drame devait servir d'avertissement en matière de sécurité routière.

Les accidents de transport mortels sont fréquents en Thaïlande, qui affiche l'un des pires bilans en matière de sécurité routière au monde, les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse et la faiblesse de l'application des lois étant tous des facteurs contributifs.

"Nous avons considérablement renforcé les mesures de sécurité routière ces dernières années. Cette tragédie doit servir de leçon non seulement à notre province, mais aussi au public dans son ensemble pour prévenir les accidents de la route", a-t-il dit.

"Je pense que toutes les personnes concernées, en particulier les parents, doivent prendre leurs responsabilités, car personne ne souhaite qu'un tel drame se produise."

AFP