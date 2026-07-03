La rétro de la semaine : assistantes maternelles, école Sainte-Marguerite, la France écrase la Suède, bioéthanol et drame à Sainte-Marie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026 : • Lundi 29 juin - À La Réunion, des assistantes maternelles dénoncent des dysfonctionnements dans les procédures d’agréments • Mardi 30 juin - École Sainte-Marguerite : le parquet ordonne le classement sans suite des 11 plaintes pour agressions sexuelles sur mineurs • Mercredi 1er juillet - Mondial 2026 : la France écrase la Suède et rejoint le Paraguay en 8es de finale • Jeudi 2 juillet - Rouler au bioéthanol à La Réunion, c'est techniquement possible mais pas rentable, la filière n'est donc pas développée • Vendredi 3 juillet - [Photos] Sainte-Marie : un enfant de deux ans et demi perd la vie dans l'incendie d'un appartement (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À La Réunion, plusieurs assistant(e)s maternelles dénoncent des retards dans le traitement des demandes de renouvellement de leurs agréments. Sans ce document, impossible de travailler et de prendre en charge des enfants. En charge de la délivrance de ce document, le Département affirme qu'en l'absence de réponse dans la période légale des trois mois, il faut considérer que l'agrément est reconduit de façon tacite. Pourtant, les syndicats affirment que sans réponse, les assureurs refusent de renouveler les contrats et les parents perdent l'aide pour la prise en charge des modes de garde.

Le parquet de Saint-Denis a indiqué à Imaz Press ce vendredi 26 juin 2026 avoir ordonné "le classement sans suite" de plaintes pour agressions sexuelles sur mineurs déposées par des parents de l' école primaire privée Sainte-Marguerite (Saint-Benoît). Les procédures avaient été engagés par les plaignants à l'encontre d'un homme employé par l'école en tant que jardinier. L'affaire avait été révélée en novembre 2025