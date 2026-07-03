Pêche illicite de légine : six personnes interpellées après la découverte de plus de 2 tonnes de poissons non déclarés

Une enquête menée par les agents de l'Unité Littorale des Affaires Maritimes (ULAM) de la Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI) à bord d’un navire de pêche revenant des zones des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), a permis la découverte de 2,2 tonnes de poissons non déclarés. Le 22 juin 2026, six personnes ont été interpellées. Deux perquisitions menées par la suite, ont permis la saisie de 10,5 kilos supplémentaires de légine (Photos : Gendarmerie)

La gendarmerie précise que "les investigations se poursuivent afin d'établir les responsabilités de chacun et de déterminer l'ensemble des infractions susceptibles d'être retenues".

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