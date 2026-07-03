À retenir ce soir : plaintes contre Patrick Bruel, pas de Pec à l'Étang-Salé, canicule, violences sexuelles et pêche illicite

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 3 juillet 2026 : - Patrick Bruel visé par trois nouvelles plaintes pour violences sexuelles - Étang-Salé : nombre d'Atsem, restauration, périscolaire... les parents réclament des "clarifications urgentes" pour la prochaine rentrée - Canicule : au moins 2.000 décès supplémentaires liés à la chaleur en juin en France - Saint-Pierre : un appel, au rassemblement "pour que la protection de l'enfance ne soit plus classée sans suite" - Pêche illicite de légine : six personnes interpellées après la découverte de plus de 2 tonnes de poissons non déclarés

Trois nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, ont déclaré jeudi 2 juillet 2026, les avocats des plaignantes à l'AFP, confirmant une information de Mediapart.

À l'approche de la rentrée scolaire 2026, les parents de l'Étang-Salé interpellent la municipalité face à l'absence d'informations. Nombre d'ATSEM affectées aux classes de maternelle, maintien de la restauration scolaire, de l'accueil périscolaire et du transport scolaire... ils réclament des "clarifications urgentes". Interrogée par Imaz Press, la commune a précisé être en train de "terminer notre organisation". Une annonce du maire sera faite dans la foulée d'ici mercredi prochain.

Comme à chaque canicule, la chaleur s’est révélée mortelle en France. Une hausse de plus de 2.000 morts a été recensée lors de la semaine du 22 juin, pic de l’exceptionnelle canicule de juin, a annoncé vendredi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, prévenant que ce chiffre était forcément incomplet.

La protection des enfants en est une cause qui doit nous rassembler. "Après chaque drame, on s’émeut puis on oublie, jusqu’au prochain drame qui va nous choquer", lance Maître Brigitte Hoarau. "Parce que protéger les enfants est l’affaire de tous", elle appelle au rassemblement ce samedi 4 juillet à 9h30 au marché forain de Saint-Pierre. "Soyons nombreux à porter cette voix que les enfants ne peuvent pas toujours faire entendre eux-mêmes", poursuit-elle.

Une enquête menée par les agents de l'Unité Littorale des Affaires Maritimes (ULAM) de la Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI) à bord d’un navire de pêche revenant des zones des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), a permis la découverte de 2,2 tonnes de poissons non déclarés. Le 22 juin 2026, six personnes ont été interpellées. Deux perquisitions menées par la suite, ont permis la saisie de 10,5 kilos supplémentaires de légine.