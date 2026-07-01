Mondial 2026 : la France écrase la Suède et rejoint le Paraguay en 8es de finale

L'équipe de France n'a fait qu'une bouchée de la Suède, mardi, en 16es de finale de la Coupe du monde grâce à un doublé de Mbappé et un but de Barcola (3-0). Prochaine étape pour les Bleus sur la route du sacre : le Paraguay, tombeur de l'Allemagne.

Qui arrêtera ces Bleus ? Certainement pas la Suède, quatrième victime de l'équipe de France dans cette Coupe du monde. Les Tricolores ont réalisé une démonstration face aux Suédois, mardi 30 juin, lors des 16es de finale.

Avec l'échec de l'Allemagne et des Pays-Bas la veille, les Bleus étaient prévenus : les grandes nations européennes ne sont pas à l'abri d'une sortie de route dans ces 16es de finale. Didier Deschamps, qui n'a de cesse de répéter qu'une "nouvelle compétition commence", aligne son équipe type, avec le retour de Saliba, et un couloir gauche Digne-Barcola.

- La France déroule... -

Les Bleus entament la partie avec sérieux et application voire un peu d'attentisme, laissant même l'honneur de la première frappe aux Suédois (3e). Puis, petit à petit, l’équipe de France met le pied sur le ballon et multiplie les touches de balle avant de se créer des occasions. Lucas Digne allume la première mèche, suivi de Mbappé (16e). Bradley Barcola fait un numéro au milieu de la défense mais frappe au-dessus (17e).

Mbappé pense ouvrir le score. Sur une récupération dans l’axe au milieu de terrain, Olise cherche directement Mbappé en profondeur. Le capitaine des Bleus trompe avec sang-froid Widell Zetterström mais un hors-jeu est signalé (20e). Le prodige de Bondy se frustre lorsqu'il touche le poteau sur un service en retrait de Koundé (32e).

Michael Olise manque d'inscrire le but du Mondial. Sur une frappe contrée de Mbappé par Svensson, le génial Bavarois tente un retourné acrobatique, le portier suédois est battu mais doit son salut à un nouveau poteau (36e).

...Et Mbappé déboule

La France pilonne via Rabiot et Olise, mais c'est finalement Mbappé qui va enfin débloquer le compteur. Sur un corner rapide, le ballon parvient au capitaine. Il décide d’y aller tout seul et trouve la faille d’une frappe puissante (45e, 1-0). Les joueurs vont tous célébrer avec Didier Deschamps, une belle image pour le retour du sélectionneur après la mort de sa mère.

Au passage, le capitaine des Bleus devient seul recordman absolu du nombre de buts marqués en phase à élimination directe du Mondial.

Au retour des vestiaires, la France reprend sur un rythme tranquille. Sur le cinquième caviar d'Olise dans cette compétition, Barcola termine le travail (53e, 2-0). Olise enchaîne d'une nouvelle passe millimétrée pour Mbappé. De quoi le replacer en haut du classement des buteurs (74e, 3-0). Rideau.

Si tout se passe bien, la prochaine fois que les Bleus reviendront dans ce stade de New York, ce sera pour la finale, le 19 juillet. Avant ça, il faudra battre le Paraguay samedi en 8es de finale.

AFP