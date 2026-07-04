Saint-Denis : démantèlement d'un réseau d'importation de drogues, 6 personnes interpellées, 1,5 million d'euros de marchandises saisies

(Actualisé) Ce samedi 4 juillet 2026, la gendarmerie de La Réunion annonce le démantèlement d'un vaste réseau de trafic et d'importation de stupéfiants sur l'île. "L'opération judiciaire menée avec le concours de l'antenne GIGN a conduit à la saisie de plus de 70 kg de résine de cannabis, représentant une valeur marchande estimée à plus de 1,7 million d'euros dans la rue, indiquent les forces de l'ordre. Ils ajoutent que "les investigations ont également permis la saisie d'espèces, de cocaïne et de plusieurs véhicules". La drogue est arrivée par avion dans un vol en provenance des États-Unis. À l'ouverture du colis, les enquêteurs découvrent 13 sacs contenant des savonnettes de résine de cannabis.

Dans un communiqué en date de ce samedi 4 juillet 2026, les gendarmes de La Réunion affirment que cette affaire est en cours depuis deux mois.

C'est un jeune homme âgé de 26 ans qui avait alors retenu leur attention : "Les enquêteurs de la Section de recherches de Saint-Denis ont initié au début du mois de mai 2026 une enquête préliminaire d'initiative afin de s'intéresser aux activités d'un martiniquais âgé de 26 ans, installé à La Réunion et soupçonné d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Les premières investigations menées ont rapidement objectivé les soupçons des enquêteurs, amenant à l'ouverture d'une information judiciaire dés le 18 juin 2026" annoncent les forces de l'ordre.

L'enquête s'est accélèrée le 29 juin dernier, "les investigations mettant en évidence la livraison imminente d'un colis, attendu par les protagonistes du dossier".

Arrivé par fret aérien en provenance des États-Unis, ce colis est rapidement isolé par les douaniers à la demande des gendarmes afin de lever le doute. A l'ouverture, les enquêteurs découvrent 13 sacs contenant des savonnettes de résine de cannabis. Au total, plus de 70 kg de stupéfiants sont saisis, pour une valeur marchande à la revente évaluée à plus d'1,7 millions d'euros.

Sur directive du juge d'instruction saisi de l'affaire, une opération judiciaire mobilisant une cinquantaine de gendarmes est déclenchée le 30 juin 2026, conduisant à interpellation de 6 personnes, dont 4 se trouvaient à proximité de la zone aéroportuaire et ont été appréhendées sur la voie publique par le GIGN.

Les perquisitions aux domiciles ont permis de saisir près de 17.000 euros en espèce, 200 grammes de cocaïne et plusieurs véhicules.

Le 3 juillet 2026, cinq des personnes impliquées sont présentées au juge d'instruction. "L'un d'eux fait objet d'un contrôle judiciaire tandis que les autres sont placés en détention provisoire à l'issue du débat devant le juge des libertés et de la détention.

Alors que les investigations se poursuivent, les forces de l'ordre préviennent : "Cette enquête conforte la posture offensive et déterminée des gendarmes de la Réunion dans la lutte contre le narcotrafic".

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