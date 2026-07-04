L’IUT de La Réunion célèbre ses 259 diplômés en Bachelor Universitaire de Technologie

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université La Réunion a célébré, ce vendredi 3 juillet 2026, la réussite de ses 259 diplômés de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) sur le campus universitaire du Tampon. Plus de 500 personnes ont assisté à l’événement : diplômés, familles, enseignants, personnels administratifs et techniques et partenaires de l’IUT étaient réunis pour ce moment fort de la vie universitaire. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué de l'Université ( Photo : IUT)

259 étudiants ont été diplômés sur les 274 inscrits en 3ème année de BUT. Cette cérémonie a été l’occasion de mettre à l’honneur le parcours des diplômés.

Depuis septembre 2021, l’IUT de La Réunion a déployé le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), nouveau diplôme national bac+3 qui remplace l’ancien DUT.

Les 7 spécialités de BUT proposées localement sont construites sur un Programme National qui permet 30% d’adaptation locale de la formation.

Ce programme repose sur l’approche par compétences (APC) qui amplifie la notion de formation professionnalisante déjà portée depuis près de 60 ans par les IUT et très appréciée par les recruteurs de cadres intermédiaires.

Le BUT garantit ainsi une formation technologique d’excellence pour des bacheliers généraux et technologiques (50%/50%) qui suivent des enseignements académiques, agissent lors des mises en situation professionnelles « cœur de métier » et réalisent de nombreuses périodes en entreprise sous forme de stage ou d’alternance.

A l’issue de la formation, les diplômés BUT pourront soit poursuivre des études supérieures (écoles de commerce, de gestion, d’ingénieur ou Master) soit s’insérer professionnellement.

L’alternance proposée dans 6 des 7 BUT à La Réunion a été choisi par 129 étudiants de 3ème année, sur les 274 inscrits. Le taux de réussite pour les étudiants en alternance est de 98 %.

Avec ce diplôme BUT bac+3, l’IUT de La Réunion souhaite plus que jamais jouer son rôle de soutien au développement économique et d’ascenseur social pour faciliter la réussite des bacheliers et adapter son offre de formation aux besoins du territoire.

- L’offre de formation de l’IUT de La Réunion : 7 Bachelors Universitaires de Technologie (BUT) -

Gestion des Entreprises et des Administrations

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations vise à former des gestionnaires polyvalents capables d’appréhender l’environnement juridique, numérique,économique et social des organisations à l’échelle nationale et/ou internationale.

Il s’agit d’apporter à ces gestionnaires des connaissances approfondies en droit, en techniques comptables et fiscales ainsi qu’en management afin de leur permettre de contribuer au pilotage des organisations à chacune des

phases de leur développement. Il s’agit aussi de former des professionnels prêts à intégrer les nouveaux enjeux des organisations liés notamment au développement durable, à leur responsabilité sociétale et à leur éthique, ainsi qu’aux mutations technologiques.

Génie Civil – Construction Durable

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Génie Civil - Construction Durable a pour objectif de former des techniciens supérieurs destinés à exercer indifféremment au niveau de la maîtrise d’ouvrage (programmation des travaux), de la maîtrise d’œuvre (bureaux d’études, cabinets d’ingénierie) ou des travaux (entreprises de construction).

Leurs compétences couvrent l’ensemble des techniques de construction, des fondations aux structures jusqu’aux équipements techniques, de la stabilité́ des constructions aux questions de confort thermique, acoustique et visuel, du choix des matériaux à la définition des techniques de construction, du terrassement aux aménagements routiers ou aux ouvrages d’art.

Génie Biologique

Le BUT Génie Biologique a pour objectif de former des cadres intermédiaires ayant un large spectre de connaissances et de compétences scientifiques et techniques en biologie leur permettant de trouver un emploi dans des secteurs variés: agronomique, agroalimentaire, biotechnologique, bio-informatique, environnement... où ils pourront exercer différentes activités dans des domaines tels que la production, l’analyse et le contrôle, la recherche et développement, la qualité, l’alimentation humaine, la prévention

et le traitement des pollutions, etc.

Réseaux et Télécommunications

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Réseaux & Télécommunications répond à la demande toujours croissante de compétences dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication.

Ce BUT forme des techniciens supérieurs capables de comprendre, de mettre en œuvre, de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d’information, tout en assurant leur sécurité physique et logicielle. Un accent est mis sur les savoir-être, l’éthique, la capacité à travailler en équipe dans un environnement international et la compréhension des enjeux des technologies modernes.

Carrières Sociales,

Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières Sociales prépare à des métiers qui se développent en lien avec l’évolution de la société et des problèmes qu’elle rencontre.

Ces métiers sont actuellement fortement sollicités dans une conjoncture économique et sociale difficile, où se creusent des inégalités (en matière d’emploi, de logement, d’éducation, de culture, de santé, d’environnement, etc.). Ils s’attachent au développement personnel et collectif, ainsi qu’à la réduction des vulnérabilités culturelles, sociales, environnementales et territoriales.

Hygiène, Sécurité, Environnement

L’objectif du BUT Hygiène, Sécurité, Environnement est de former des techniciens supérieurs spécialistes de la gestion des risques, de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l’environnement, au sein d’entreprises et administrations. Dans l’industrie ou dans le secteur public, il veille à la sécurité du personnel et des installations (chaufferies, installations électriques, installations de ventilation, d’aération, de gaz médicaux...) et contribue à l’amélioration des conditions de travail.

Techniques de Commercialisation

Le BUT Techniques de Commercialisation forme à tous les champs de métiers du commerce. Les compétences visées sont larges. Le diplômé TC est polyvalent, il intervient dans toutes les étapes de la commercialisation : de l’étude de marché à la vente en passant par la stratégie marketing, la communication commerciale, la négociation achat et la négociation vente, la relation client, etc. Il opère dans tous les secteurs de l’activité économique : banque, assurance, gestion de patrimoine, immobilier, import-export,

transport, communication, évènementiel, grande distribution, commerce de détail, industrie.

L’IUT dispense également 4 licences professionnelles proposées en alternance :

- Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle

- Métiers de l’Energétique, de l’Environnement et du Génie Climatique

- Métiers de l’Industrie : Mécatronique et Robotique

- QHSSE Management Intégré Qualité Sécurité Environnement

Depuis la rentrée 2024, l’IUT de La Réunion proposera de nouveau une formation en partenariat avec l’IUT de Nantes : un master Interdisciplinaire en Technologies innovantes en alternance.

Le Master Interdisciplinaire en Technologies Innovantes (ITI) développe un parcours pédagogique scientifique et technologique où l’innovation est continuellement présente dans les cours en présentiel et dans les projets. Cette formation de cadre R&D, d’une durée de 2 ans, répond aux besoins d’évolution de l’outil industriel des entreprises du territoire (industrie du futur, smart factory...).

L’IUT de La Réunion c’est aussi ...

• des certificats et diplômes d’université conçus en lien avec les entreprises du secteur secondaire (agroalimentaire, biologie, réseaux et télécoms, génie civil, déchets, cybersécurité...) ou tertiaire (banque, assurance, gestion, psychologie ...) ;

• une centaine de personnels enseignants et ingénieurs, administratifs et techniciens ;

• Environ 280 enseignants issus des milieux professionnels (chefs d’entreprises, personnels du secteur public ou privé...) ;

• 6 équipes de recherche hébergées dans les locaux de l’IUT : CHEMBIOPRO, ENERGY LAB, LIM, PVBMT, PIMENT, DIRE (chercheurs, doctorants...) ;

• un site pilote en énergies renouvelables ;

• des activités de transfert de technologie, de recherche appliquée, d’enseignement et de formation dans les domaines du génie civil, bâtiment et énergie, de la biologie, de l’environnement et de la qualité, des réseaux et télécommunications, de la téléphonie IP, de la culture scientifique, de la banque, finance et assurance, des techniques de gestion et d’administration, des sciences sociales, etc. ;

• et un FabLab.