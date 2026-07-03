Au CHU de La Réunion, 500 patients accueillis chaque année au centre de traitement des brûlés

Le CHU de La Réunion poursuit la consolidation de son offre de soins dédiée aux patients brûlés. Désormais officiellement baptisé Centre de traitement des brûlés, le service prend en charge l'ensemble des brûlures, des plus bénignes aux plus sévères, tout en limitant les évacuations sanitaires vers l'Hexagone. Chaque année, près de 500 patients y sont pris en charge, un chiffre stable qui correspond à la moyenne nationale. (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Les mesures de prévention mises en œuvre depuis plusieurs décennies ont permis de stabiliser le nombre de brûlures", explique le Dr David Valenti, chirurgien plasticien au CHU.



Les accidents domestiques restent la principale cause de brûlures à La Réunion. Les plus touchés sont les jeunes enfants, victimes le plus souvent d'accidents domestiques.



"Environ la moitié des brûlures surviennent chez des enfants entre 1 et 3 ans", souligne le praticien. Dans la majorité des cas, il s'agit de brûlures provoquées par des liquides chauds, qui demeurent les accidents les plus fréquents.



Pour répondre à ces besoins, le centre fonctionne de manière autonome avec une filière adulte et une filière pédiatrique. Il dispose d'une consultation spécialisée, d'un bloc opératoire dédié et d'un service d'hospitalisation.

- Une prise en charge adaptée à chaque patient -

Le parcours de soins dépend directement de la gravité de la brûlure. Pour les brûlures les moins importantes, les soins sont réalisés en ambulatoire sur une période de quelques semaines.

En revanche, les brûlures plus étendues nécessitent une hospitalisation, parfois longue, mobilisant une équipe pluridisciplinaire composée de chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues et autres professionnels de santé.



"La prise en charge peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années selon les séquelles", précise le Dr Valenti.



Lors des interventions réalisées au bloc opératoire, les soins sont effectués sous anesthésie générale afin de limiter la douleur physique mais aussi le traumatisme psychologique lié à la brûlure.



Les protocoles sont standardisés, avec quelques adaptations entre adultes et enfants : nettoyage des plaies, application de pommade, pansements gras et bandages jusqu'à la cicatrisation. "Lorsque celle-ci ne peut être obtenue spontanément, une greffe de peau est réalisée", détaille le practicien.

- Une brûlure n'a pas besoin d'être étendue pour être grave -

Toutes les brûlures ne présentent pas le même risque. Certaines, même limitées en surface, peuvent avoir des conséquences fonctionnelles importantes.



C'est notamment le cas des brûlures de la main. "Ce n'est pas une grande brûlure qui menace le pronostic vital, mais si elle n'est pas traitée correctement, elle peut entraîner des séquelles fonctionnelles très importantes", rappelle le chirurgien.

C'est précisément sur ce type de brûlure que le service est intervenu au moment de notre reportage. Regardez :





Le service a récemment changé de nom, passant du service des "Grands brûlés" au "Centre de traitement des brûlés". Un changement de nom qui reflète une évolution de son organisation.



Contrairement à un service de "grands brûlés", généralement directement adossé à une unité de réanimation, le Centre de traitement des brûlés du CHU prend en charge toutes les formes de brûlures, y compris les plus sévères. Lorsque l'état du patient l'exige, la réanimation est assurée par le service de réanimation polyvalente du CHU.



Pour les patients, cette organisation ne change rien à la qualité des soins. "La prise en charge est identique", assure le Dr Valenti.

- Des transferts vers l'Hexagone devenus exceptionnels -

Cette expertise locale permet aujourd'hui de limiter très fortement les évacuations sanitaires. Moins de cinq patients par an, adultes et enfants confondus, sont transférés vers la métropole. Ces situations concernent exclusivement les brûlures les plus graves, lorsque le pronostic vital est engagé.



Au 1er juillet 2026, aucun transfert sanitaire n'avait encore été nécessaire depuis le début de l'année.



Cette autonomie "illustre le niveau d'expertise atteint par le CHU de La Réunion, qui confirme ainsi son rôle de centre de référence régional dans la prise en charge des brûlures", se félicite l'établissement.

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