C'est les vacances : voici les bons plans pour profiter sans se ruiner

Ce samedi 4 juillet 2026 marque enfin le début des vacances d'hiver austral à La Réunion. Un bonheur pour les enfants, un tracas pour les parents, parfois à court d’idées pour éviter que leurs marmailles passent les vacances les yeux rivés vers les écrans. Difficile aussi de trouver des activités à petits prix dans le contexte d’inflation et de vie chère actuel. Il est cependant possible de profiter des vacances sans se ruiner. Voici quelques-unes de nos idées... (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Jusqu’au mardi 18 août 2026, les marmailles vont pouvoir profiter de leur repos après une année scolaire bien remplie. Entre l’attente et le stress de découvrir leur nouvelle classe, la question dès maintenant est : "Kosa nou sa fé ?".

Dans les montagnes, en ville, sur la plage, l'île offre une multitudes de possibilités pour profiter en famille ou entre amis.

- Le pique-nique, l'incontournable des vacances -

Pour les amoureux de l'air frais, montez au Maïdo à Saint-Paul, pour profiter du paysage humide et verdoyant. Parfois vous pouvez croiser un énorme bœuf et des petits oiseaux discrets.

Si vous venez tôt, vous pourrez même vous installer sous un kiosque ou sur une table et profiter d'un pik nik tradision La Réunion. Des foyers aménagés vous permettent de faire à manger ou de réchauffer votre café. Attention à bien éteindre toutes les braises à votre départ.

Si vous vous y tentez, vous pouvez effectuer une petite randonnée, l'une des plus simples du Maïdo en faisant la boucle de Grand Bord. Elle offre des paysages à couper le souffle. D’une durée de 4 h 30, le sentier de randonnée longe le rempart de Mafate avec des panoramas vertigineux sur le cœur de La Réunion et les ilets de Roche Plate, La Nouvelle et Marla.

Pour les plus frileux (car n'oublions pas que nous sommes en hiver), la forêt de l'Étang-Salé offre également un cadre adéquat pour le pique-nique. Si zot i èm lendormi zot sera servi. De temps en temps vous verrez des cavaliers et leurs chevaux passer ou des VTT fuser à la vitesse de la lumière.

À Saint-Benoît, le Bassin bleu est une "véritable invitation à la baignade avec une eau bleue et translucide qui le rend unique en son genre", affirme l'Office du tourisme de l'est. Certes, en cette période, l'eau risque d'y être fraîche. Mais le lieu, très prisé par les pique-niqueurs du dimanche, propose plusieurs kiosques pour faire une pause.

En pique-nique, pensez à ramener un sac-poubelle dans lequel vous pouvez mettre vos déchets que vous jetterez dans une poubelle. Protégeons notre biodiversité.

- La plage, un passage obligatoire... même avec un palto -

Pas de vacances sans plage. Même en période hivernale, la plage a toujours son succès.

Sur celle de la Saline-Les-Bains, à Saint-Paul, entre séance natation, petit challenge de beach-volley ou encore châteaux de sable pas très réussis, c'est l'occasion de s'amuser gratuitement toute une journée.

Si vous repérez des kayaks sur la plage, n'hésitez pas. Dès 5 euros, vous pouvez louer un kayak et voguer sur la mer pendant 30 minutes, tout en respectant les limitations et le lagon.

Dans la matinée ou vers 15h, le marchand de glaces ambulant fera le bonheur des petits et même des grands.

À Saint-Pierre, la plage du centre-ville charme également. En plus de son sable fin et doux, la plage se situe à proximité du centre-ville, vous permettant ainsi de flâner toute une journée entre magasins et mer. À midi, cédez à la tentation et commandez votre petit pain gratiné bouchon.

Lire aussi : Bronzage, baignade et balade : cap sur la plage du centre-ville de Saint-Pierre

Un espace ludique pour les enfants vous permettra de changer de cadre. "Situé à l’arrière de la plage, cet espace familial dispose de jeux d’eau douce pour les enfants. Jets d’eau de formes diverses et seau d’eau qui se renverse les font beaucoup rire. Il est entouré d’espaces verts accueillants et d’allées piétonnes. De nombreuses familles viennent pique-niquer sur place et se reposer à l’ombre des banians", souligne l'Office du tourisme du sud.

À la plage n'oubliez pas la crème solaire, indice 50 minimum...

- La culture au rendez-vous -

Les vacances c'est aussi l'occasion d'en apprendre davantage toujours en s'amusant. Pendant ces deux mois, les rendez-vous culturels ne manquent pas.

Le musée Stella Matutina vous propose des visites à petits prix, des spectacles gratuits de théâtre, de marionnettes, de danse, de musique, des contes, du cinéma et quelques surprises encore.

Du 4 au 16 août 2026, les tarifs spéciaux pour tous les visiteurs sont de 6 euros pour les adultes (au lieu de 9 euros), 2 euros pour les enfants de 4 à 12 ans (au lieu de 6 euros) et gratuit pour les moins de 4 ans. L’exposition temporaire "Les engagés du sucre. L’engagisme à La Réunion, 1828-1938", est inclus dans ces tarifs.

Et pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs familles, le musée Stella Matutina organise la première édition de "L’usine à spectacles", un festival jeune public entièrement gratuit grâce au dispositif Guétali soutenu par la Région Réunion.

Pour tout le programme, lire aussi : Réunion des musées régionaux : visites à petits prix et spectacles gratuits au musée Stella Matutina pendant les vacances

Mascarin, le jardin botanique du conseil départemental de La Réunion, vous propose également un programme spécial pour les grandes vacances, du samedi 4 juillet au 30 août. Les tarifs d'entrée sont de 7 euros, de 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi et étudiants et gratuit pour les moins de 5 ans.

Entre expositions de dessins botaniques, sculptures inspirées des fonds marins, dégustations de gelée et de thé, le jardin botanique vous offre des moments uniques, à vivre en famille ou entre amis.

- Des plateaux musicaux gourmands -

Les vacances ne seraient pas vraiment elles-mêmes sans les multiples concerts organisés un peu partout sur l'île.

En premier lieu, l'incontournable rendez-vous annuel de juillet au centre-ville et au parc Expobat de Saint-Paul, accueille les meilleurs artistes de l'île.

Cette année, l'honneur a été mis sur la valorisation des artistes locaux avec plus de 70 artistes qui se produiront, parmi lesquels Frédéric Joron, Tmatt, Séga'El, Ti'Fock, Léa Churros, Missty ou encore MC Box.

Au Port, c'est le plateau jazz qui va faire saliver le public. Du 30 juillet au 2 août 2026, le festival Jazz dann Port, offrira des concerts payants mais aussi gratuits.

Le 30 juillet, retrouvez Sskyron ou encore Dylan et les tontons. Le 31 juillet, Danyèl Waro et Tine Poppy feront vibrer la scène. Le 1er août place au Hot cotton show set + Jazz cocoon et même PLL. Enfin le 2 août, laissez vous transporter par Teddy Doris 5tet ou encore Daskill.

Lire aussi : TO : la billetterie est ouverte pour le festival Jazz dann Port

- Vous prendrez bien un film –

Le cinéma reste une valeur sûre de ces vacances. Actuellement en salle, les enfants peuvent prendre une dose de fou-rires devant Les minions et des monstres, rêver avec Super Mario Galaxy et apprécier d'avantage leurs jouets avec Toy Story 5.

Les prochaines sorties promettent également de ravir les marmailles :

- Live action de Vaina le mercredi 8 juillet

- La Pat' Patrouilles : le film mission Dino, le 5 août

- Spider-Man : Brand new day (pour les plus grands), le 29 juillet

Le cinéma plein air fait également sensation. Certaines communes de l'île les organisent. Restez donc à l'affût de leurs actualités.

En attendant les Saint-Paulois peuvent encore profiter d'une séance gratuite à la Case Ravine Daniel le samedi 11 juillet 2026 à partir de 18h30.

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Les vacances demandent parfois une certaine organisation, mais il est possible de profiter à petits prix et même gratuitement en faisant plaisir aux petits mais aussi aux plus grands.

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