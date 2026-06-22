TO : la billetterie est ouverte pour le festival Jazz dann Port

Le Territoire de l'ouest soutient la troisième édition de Jazz dann Port, qui aura lieu du 30 juillet au 2 août 2026 avec comme têtes d’affiche Yuri Buenaventura, Gregory Porter ou encore Richard Galliano et bien d'autres. Le festival promet de mettre à l'honneur les mélodies locales et les rythmes internationaux. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)

Dès le 30 juillet, Yuri Buenvatura, va enflammer la scène de la Friche de ses rythmes latinos.

Le lendemain soir, le 31 juillet, la part belle est faite aux instruments. Le public a rendez-vous avec les sonorités gitanes du duo Faiz Ali et Titi Robin. Puis, place à l’accordéoniste Richard Galliano pour des sessions de jazz manouche et latin jazz.

Le samedi 1er août promet une belle soirée. Elle débute avec les douces mélodies créoles de la croisière musicale de Frédéric Joron. Puis vous serez transportés par la musique du compositeur de jazz Arménien Tigran Hamasyan, avant de poursuivre votre soirée avec le quartette de Kurt Rosenwinkel.

Enfin, le dimanche 2 août, les Réunionnais de Salangane vous attendent pour l’ultime croisière musicale.

Le festival s’achèvera magistralement, avec le concert de Gréogory Porter. L’Américain détenteur de deux grammy Awards pour ces albums de jazz, vient imprimer sa musique soul sur les âmes réunionnaises.

Les places pour les 8 concerts payants sont déjà en prévente ici.