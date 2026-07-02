Réunion des musées régionaux : visites à petits prix et spectacles gratuits au musée Stella Matutina pendant les vacances

À partir du 4 juillet 2026, le Musée Stella Matutina ouvre ses portes au plus grand nombre en abaissant ses tarifs pendant les vacances scolaires d’hiver austral. Ces tarifs incluent la visite de l’exposition temporaire « Les engagés du sucre. L’engagisme à La Réunion, 1828-1938 », du 4 juillet au 16 août 2026 inclus. Une exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture. Et du 8 au 25 juillet 2026 le musée organise la 1ère édition de "L’usine à spectacles" "Une belle occasion d’accéder à un patrimoine culturel d’exception en famille ou entre amis, grâce à des tarifs privilégiés", souligne la Réunion des musées régionaux. Nous publions le communiqué de Réunion des musées régionaux ci-dessous. (Photos : Réunion des musées régionaux)

- Au programme de ces vacances à Stella Matutina -

Du 4 juillet au 16 août 2026 inclus, les tarifs spéciaux pour tous les visiteurs seront les suivants :

• 6 euros pour les adultes (au lieu de 9 euros)

• 2euros pour les enfants de 4 à 12 ans (au lieu de 6 euros)

• Gratuit pour les moins de 4 ans

Ces tarifs incluent la visite de l’exposition temporaire « Les engagés du sucre. L’engagisme à La Réunion, 1828-1938 »

Et pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs familles, le musée Stella Matutina organise la 1ère édition de « L’usine à spectacles », un festival jeune public entièrement gratuit grâce au dispositif Guétali soutenu par la Région Réunion !

Ainsi du 8 au 25 juillet 2026, venez vivre en famille et entre amis des moments inoubliables avec des spectacles de théâtre, de marionnettes, de danse, de musique, des contes, du cinéma et quelques surprises encore.

- Le programme de l'usine à spectacle -

- 08 juillet, 10h-16h (40 places)

Éclosion

Cie Mille et une façons

Une fleur éclot, à moins que ce ne soit une méduse féerique, ou même un cœur extraordinaire... Celle qui fait danser cette étoffe mystérieuse réserve quelques surprises qu’elle sort de son baluchon. Voilà à présent que deux personnages de tissu jouent à cache-cache autour de la comédienne ! Puis c’est elle qui joue à cache-cache avec les enfants, s’avançant vers eux derrière de grandes toiles colorées.

Théâtre d’objets • 35-45 min • 0-3 ans

- 09 juillet, 10h/11h (80 places)

Ti piedbwa

Théâtre des Alberts

C'est un voyage poétique pour les tout-petits. Un voyage sensoriel, accompagné par Tam, une marionnette manipulée à 4 mains par des marionnettistes virtuoses. Tam découvre le monde, comme un petit enfant le découvre. Elle a un secret, elle sait faire pousser les arbres. C’est plein de surprises, c’est doux et la musique est belle...

Théâtre de marionnettes • 15-20 min • 0-3 ans

- 10 juillet, 10h/15h (400 places)

Edmond et Lucy

Cinéma Public Films

La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux... à chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !

Cinéma (court-métrages) • 45 min • dès 3 ans

- 11 et 12 juillet de 09h à 17h

Livres en scène (en accès libre)

La p’tite scène qui bouge « Livres en Scène », c’est un camion magique qui déploie une belle tente rouge, une petite scène, des bibliothèques sur roulettes et un salon pour te sentir comme à la maison.

Lectures animées • petits et tout-petits

- 15 juillet, 11h /16h (80 places)

Dan mon marmit

Cie Baba Sifon

Baba Sifon a interrogé petits et grands sur leurs plaisirs gustatifs, à la recherche de la “madeleine de Proust” créole. Sur ces voix collectées, une danseuse nous emmène au pays du goût dans un solo de théâtre et danse. Les marmites devenues instruments, créent des rythmes corporels simples et ludiques qui éveillent l’imaginaire des enfants et des familles. "Raconte-moi ton goût préféré, je te dirai qui tu es"...

Danse/Théâtre • 30 min • dès 2 ans

- 18 et 19 juillet de 09h30 à 17h30

Le tirpousstruc

Cie Mille et une façons

Jouer, tester, chercher et collaborer seront les moteurs de votre découverte. La rencontre autour des modules amène inévitablement à fonctionner ensemble avec le parent, l’ami, l’inconnu. Une invitation au partage, à l’écoute et au respect.

Mécanismes sensoriels/jeux • tout public

- 18 juillet, 10h30 / 15h (150 places)

Récif

Théâtre des Alberts

À la croisée de la poésie et de la connaissance, “récif” vous plonge au cœur de la beauté et de la complexité du récif corallien. Un monde bien vivant, délicat et inspirant.

Théâtre de marionnettes • 55 min • dès 7 ans

- 22 et 23 juillet, 15h (250 places)

Samerlipopete

Mwin’a zwazo dan mon tèt

Cie Artefakt

Lune est comme tous les enfants, sauf qu’elle entend des oiseaux dans sa tête. Ces «zwazo» l’accompagnent et la réconfortent, mais pour les adultes, ils sont inquiétants...

Danse/chant/texte/objets • 40 min • dès 6 ans

- 25 juillet, 16h (400 places)

Kréol dan kor

Association Emoi

Ce spectacle est un voyage initiatique coloré et puissant accessible à tous, où fusionnent hip-hop, maloya, dancehall, séga et jazz. Les 4 danseurs nous racontent en mouvement la créolité et la beauté du métissage.

Danse • 55 min • tout public