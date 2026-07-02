Agueda, Bertrand, Noah... ou encore Rita : les noms des cyclones de la saison 2026-2027 dévoilés

Alors que l'hiver austral s'installe bien à La Réunion, le 1er juillet marque traditionnellement le changement de saison cyclonique. Cela veut dire que Météo France va s'appuyer sur une nouvelle liste de noms de cyclones pour baptiser les systèmes qui vont se former d'ici le 30 juin 2027. Le premier système qui atteindra au minimum le stade de tempête tropicale modérée, sera baptisé "Agueda" (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Quatorze pays membres du Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) des cyclones tropicaux pour le Sud-ouest de l’océan Indien se sont concertés pour établir cette liste (Madagascar, Seychelles, Zimbabwe, Swaziland, Kenya, Les Comores, Mozambique, Botswana, Maurice, Lesotho, Afrique du Sud, Malawi, Tanzanie et France par le biais de La Réunion).

"Un système dépressionnaire est baptisé lorsque les vents moyens près du centre atteignent le seuil de 62 km/h ou 33 knots ce qui correspond au stade de tempête tropicale", explique Cyclone extrême.

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