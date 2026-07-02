Hausse du chômage : au 1er trimestre 2026, 18% des Réunionnais sont sans emploi

À La Réunion, au 1er trimestre 2026, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente pour atteindre 18 % de la population active (+2 points par rapport au 1er trimestre 2025), selon les chiffres dévoilés par l'Insee ce jeudi 2 juillet 2026. Il reste cependant bien en deçà de sa valeur de fin 2018 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La Réunion s’inscrit ainsi dans la tendance à la hausse nationale. En France, le chômage concerne 8,1 % de la population active, soit 0,7 point de plus qu’au 1er trimestre de l’année 2025. Selon les prévisions nationales, le taux de chômage continuerait d’augmenter pour atteindre 8,4 % d’ici fin 2026.

- L’emploi en baisse dans les secteurs de la construction, des services aux entreprises -

Dans le secteur de la construction, malgré un léger rebond au trimestre précédent (+0,6 %), la baisse de l’emploi amorcée au 4e trimestre 2023 se poursuit : -0,4 % au 1er trimestre 2026, soit une diminution de 100 emplois. Sur un an, les effectifs baissent de 0,8 %. Les structures de moins de 10 salariés, qui regroupent 40 % de l’emploi dans ce secteur, sont majoritairement à l’origine de ce recul, notamment celles de la "maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment".

Pourtant, les indicateurs d’activité se redressent : le chiffre d’affaires cumulé sur un an augmente de 3,3 % alors qu’il baisse au niveau national (-1,0 %) (avertissement sur les indices de chiffres d’affaires).

Avec 6.600 permis délivrés sur un an, d’avril 2025 à mars 2026, les autorisations de construction de logements augmentent de 14 % par rapport à la même période un an auparavant. Au niveau national, les permis de construire s’accroissent de 21 %.

L’emploi dans le secteur de la construction baisse au 1er trimestre 2026 au niveau national (-0,5 %), comme au trimestre précédent (-0,3 %). Sur un an, il recule de 1,3 %.

Au 1er trimestre 2026, dans le secteur des services aux entreprises, l’emploi diminue de 1,4 % soit 300 emplois de moins. Sur un an, l’emploi de ce secteur progresse de 0,3 %.

- Des créations d’emplois atones dans les secteurs privé et public -

Fin mars 2026, 294 700 salariés travaillent à La Réunion, secteurs privé et public confondus, un niveau stable par rapport au trimestre précédent. Au niveau national, l’emploi salarié est également stable sur le premier trimestre de l’année. Sur un an, l’emploi reste toutefois mieux orienté sur l’île : il augmente de 0,4 % entre mars 2025 et mars 2026, tandis qu’il recule de 0,2 % au niveau national.

L’emploi privé résiste mieux : s’il est stable au 1er trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, il reste en hausse sur 12 mois (+0,6 %). Au niveau national, l’emploi privé est quasi stable sur un trimestre (-0,1 %), mais recule de 0,3 % sur les 12 derniers mois. Pourtant, sur un an, les contrats d’apprentissage diminuent davantage à La Réunion (-6,0 %) qu’au niveau national (-4,4 %). Sur l’île, ils concernent 12.300 jeunes fin mars 2026, soit 800 de moins qu’un an auparavant.

Dans le secteur public, les créations d’emplois sont atones au 1er trimestre 2026. Sur un an, l’emploi public est également stable, malgré le recul des contrats aidés non marchands "Parcours emploi compétences" (PEC). Fin mars 2026, 7.200 personnes bénéficient d’un contrat PEC à La Réunion, soit 2.000 de moins qu’un an auparavant, en raison d’une forte baisse de la dotation nationale dédiée aux contrats aidés.

Au niveau national, l’emploi public est un peu mieux orienté : +0,1 % par rapport au trimestre précédent et +0,2 % sur un an.

- L’emploi augmente dans les services non marchands, l’intérim, le commerce et se stabilise dans l’hébergement-restauration -

Fin mars 2026, 128.400 personnes sont salariées dans les services non marchands (enseignement, administration publique, santé ou action sociale). Elles travaillent majoritairement dans le public (75 %), mais peuvent également exercer dans le privé (activités de soutien scolaire, enseignement de la conduite, médecin, etc.).

Au 1er trimestre 2026, l’effectif des secteurs non marchands croît (+0,6 %) malgré la stabilité de l’emploi public. Sur un an, l’emploi augmente de 1,1 % soit 1 400 emplois supplémentaires. Ces hausses sont liées au transfert d’une partie des salariés des particuliers-employeurs du secteur des services aux ménages vers les services non marchands.

Dans le secteur de l’intérim, l’emploi progresse également : +2,0 %, soit 100 emplois supplémentaires ce trimestre. Au cours des 12 derniers mois, l’emploi diminue de 3,1 %. Au niveau national, l’intérim se replie (-0,4 % sur un trimestre et -0,6 % sur un an).

Au 1er trimestre 2026, dans le secteur du commerce, hors intérim, l’emploi est en hausse de 0,4 % soit 200 emplois supplémentaires.

Dans le secteur de l’hébergement-restauration, hors intérim, l’emploi est quasi stable ce trimestre (+0,1 %). Sur un an, l’emploi progresse de 2,3 %. La fréquentation dans les hôtels et autres hébergements collectifs touristiques est stable au 1er trimestre 2026 par rapport au même trimestre de 2025.

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