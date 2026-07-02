Aéroport Roland-Garros : un étudiant de 19 ans arrêté avec 8 kilos de cannabis

Ce samedi 27 juin 2026, un étudiant de 19 ans, habitant à La Réunion, a été intercepté à l'aéroport Roland-Garros avec 8 kilos de cannabis dans ses valises. Le jeune homme a été déféré ce mercredi devant le tribunal de Saint-Denis. Il dit avoir fait cela pour "avoir des sous" (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le lundi 22 juin 2026, une mule de 21 ans a été interceptée à sa descente d'avion à l'aéroport Roland Garros par les agents de la douane. L'homme transportait plus de 18 kilos de cannabis dans ses bagages après avoir transité par plusieurs pays.

Le 26 janvier 2025, le passager d’un vol reliant l'Hexagone à La Réunion est retrouvé mort à bord. L’autopsie a révélé une overdose de cocaïne. Dans son organisme, les médecins ont découvert 77 pochons de drogue ingérés, dont certains mal conditionnés. L'homme de 40 ans, originaire de Montpellier, n’en était visiblement pas à son premier voyage. Selon l’enquête, il avait déjà effectué plusieurs trajets similaires vers La Réunion ou la Polynésie française, pour le compte d’un réseau structuré.

En 2025, les douanes ont intercepté 58 mules, dont 44 transportaient des stupéfiants. S’agissant de l’ensemble des saisies de produits stupéfiants réalisées par les douanes, en 2025 60 kilos de cocaïne et 40 kilos de cathinone (drogue de synthèse) ont été saisis.

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