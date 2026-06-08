Bronzage, baignade et balade : cap sur la plage du centre-ville de Saint-Pierre

La plage de Saint-Pierre se situe à proximité du centre-ville et à quelques pas du port de plaisance Lislet Geoffroy. Elle s'étend le long du front de mer de la Ville. Le site offre une zone de baignade surveillée, des installations et des commerces à proximité. Entre moments de détentes en famille sur le sable doux et instant shopping en solo, la plage du centre-ville est très appréciée des Réunionnais, en quête d'une sortie détente. Profitez de ces images offertes par ImazPress. (Photos : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La voiture garée non loin, quelques petits pas et voici la grande plage de la capitale du Sud. Déchaussez-vous et laissez le sable blanc glisser sur vos pieds. Approchez vous et admirez ce lagon turquoise. Peut-être que vous y verrez des petits poissons à travers l'eau transparente.

"La plage déroule son tapis de sable blanc au pied d’un lagon aux eaux limpides, protégé par son récif qui recèle une florissante faune sous-marine nichée dans une luxuriance corallienne", souligne l'Office de tourisme du sud de l'île de La Réunion.

- Tout le monde peut profiter -

Sous surveillance, les enfants peuvent également profiter de cette étendue bleue. Labellisée "handiplage", un accès est aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

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Profitez du soleil pour bronzer mais attention, n'oubliez pas votre crème solaire, Spf 50 minimum.

- Une plage de proximité -

À midi, si vous avez une petite faim, de nombreux restaurants se trouvent à quelques pas. Après le déjeuner, prenez un moment pour flâner dans les magasins de shopping.

Non loin, vous pouvez visiter le port de plaisance Lislet Geoffroy, construit en 1854 par le Gouverneur Hubert Delisle, précise Le Port de Saint-Pierre. Avec sa jetée qui "fait partie intégrante du port de plaisance et de pêche Lislet Geoffroy, le plus ancien port de l’île de La Réunion. Classé en partie monument historique depuis 2006, le site constitue un témoin précieux de l’histoire maritime de la ville", affirme la mairie de Saint-Pierre.

cs / www.imazpress.com