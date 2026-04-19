"Handiplage" : la plage pour tous sur le territoire de la Civis

Handiplage est une activité gratuite labellisée "Handiplage de niveau 3" et est un dispositif unique à La Réunion. Elle est ouverte toute l’année, du mardi au dimanche, y compris les jours fériés, de 9h à 12h et de 13h à 17h30. L'activité facilite l'accès à la plage du centre ville de Saint-Pierre pour les personnes en situation de handicap et permet également de profiter du moment en toute sécurité et dans des conditions adaptées. Nous vous partageons la publication de la Civis, ci-dessous. (Photo : Civis)