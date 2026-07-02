Saint-Paul : dernier rendez-vous pour le Ciné quartier

Le dernier rendez-vous de Ciné quartier à Saint-Paul, approche. Pour clôturer cette édition, la Ville vous donne rendez-vous pour une dernière projection gratuite en plein air dans une ambiance conviviale et familiale. Ainsi la Case Ravine Daniel vous accueille le Samedi 11 juillet 2026 à partir de 18h30. "Entre amis ou en famille, venez profiter une dernière fois d’un moment de partage et de détente autour du cinéma au cœur du quartier", écrit la Ville. (Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com) (Photo photo Stephan Laï-yu/www.imazpress.com)