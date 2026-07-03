Département : le jardin botanique départemental Mascarin vous offre son programme des grandes vacances

Mascarin, le jardin botanique du conseil départemental de La Réunion, vous propose un programme spécial pour les grandes vacances de juillet-août 2026, du samedi 4 juillet au jeudi 20 août. Du mardi au dimanche et de 9h à 17h, découvrez les nombreux ateliers, expositions, stages et animations pour toute la famille avec un tarif d'entrée de 7 euros, de 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi et étudiants et gratuit pour les moins de 5 ans. Nous publions le communiqué du jardin botanique départemental ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet : www.imazpress.com)

À ne pas manquer :

• Exposition Souls of the Seas (27 juillet > 30 août)

• Exposition Flore de La Réunion vue par Francis Hallé (7 juillet > 18 août)

• Dégustations gratuites de gelée de thé tous les jeudis des vacances (10h-12h)

Stages cirque,Utopik Bazar :

- Éveil aux arts du cirque 3-6 ans (6 au 10 juillet)

- Arts du cirque 6-12 ans (20 au 24 juillet)

- Accro d'ACROS 7-14 ans (27 au 31 juillet)

- Cirque & Nature (3 au 7 août)

- Cirque & Théâtre d’ombre (10 au 14 août)

Le stage a bien lieu du 10 au 14 août.

Stages arts plastiques avec Christel Girault

Pour toutes informations contacter le 0693 92 06 99 ou via [email protected].

Atelier Herbier (29 juillet & 12 août)

Pour toutes informations concernant l'atelier herbier contactez [email protected].

Atelier Tissage (25 juillet)

Pour toutes informations contactez [email protected]

Concert Maloya Jazz Xperianz

- Le 8 août 2026 à 17h

Et pendant toutes les vacances : partez à l’aventure avec l’Explore Game « Thalia et le trésor de Commerson » et tentez de remporter un an d’abonnement à Mascarin.

Le rogramme complet est à retrouver ici.