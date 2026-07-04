À retenir ce samedi soir : trafic de stupéfiants, France Paraguay, requin bouledogue, cercueil de Khamenei, "super typhon" dans le Pacifique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 4 juillet 2026 : - Saint-Denis : démantèlement d'un réseau d'importation de drogues, 6 personnes interpellées, 1,5 million d'euros de marchandises saisies - Mondial 2026 : 28 ans après 98, le Paraguay veut sa revanche sur la France - Boucan Canot : un requin bouledogue observé à proximité de la plage, le drapeau rouge hissé - A Téhéran, des fidèles appellent à la "vengeance" devant le cercueil de Khamenei - Le "super typhon" Bavi approche des îles américaines du Pacifique, des vents à 259 km/h attendus

Ce samedi 4 juillet 2026, la gendarmerie de La Réunion annonce le démantèlement d'un vaste réseau de trafic et d'importation de stupéfiants sur l'île. "L'opération judiciaire menée avec le concours de l'antenne GIGN a conduit à la saisie de plus de 70 kg de résine de cannabis, représentant une valeur marchande estimée à plus de 1,7 million d'euros" indiquent les forces de l'ordre. Ils ajoutent que "les investigations ont également permis la saisie d'espèces, de cocaïne et de plusieurs véhicules".

Les supporteurs des Bleus redemande. Sans s'enflammer, l'équipe de France se focalise désormais sur le 8e de finale qui sera joué dans la nuit de ce samedi 4 au dimanche 5 juillet à 1 heure (heure-Réunion). Les deux équipes briguent une qualification pour les quarts de finale. Nul doute que les Paraguayens voudront se venger du Mondial 98, lorsque l'équipe de France les avait éliminés, déjà en 8es de finale.

Ce samedi 4 juillet 2026, dans la matinée, un requin bouledogue a été observé à proximité de la plage de Boucan Canot à Saint-Paul. Sur place, les MNS (maîtres nageurs sauveteurs) ont demandé aux baigneurs de sortir immédiatement de l’eau. À la suite de cette observation, le drapeau rouge a été hissé.

Le jour se lève tout juste samedi à Téhéran quand une foule de fidèles appelle à la "vengeance" devant le cercueil d'Ali Khamenei, exposé pour un adieu public au visage de la République islamique.

Les habitants de Guam et des Iles Mariannes du Nord se préparent au passage d'un gigantesque système météorologique devenu "super typhon" samedi, qui s'approche des territoires américains du Pacifique, quelques mois seulement après une grosse tempête.