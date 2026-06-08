Visé par des accusations de viols et d'agressions sexuelles, Patrick Bruel placé en garde à vue

Patrick Bruel a été placé en garde à vue dans le cadre des plaintes pour violences sexuelles déposées contre lui, indique Francde Info ce lundi 8 juin 2026. Le chanteur de 67 ans est visé par des accusations de viols et d’agressions sexuelles par plusieurs femmes. "Il est entendu dans les locaux du 1er district de la police judiciaire à Paris" informe France Info. Patrick Bruel reste présumé innocent.

Le chanteur et comédien Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viol, dont l’une déposée par l’animatrice télé Flavie Flament, a affirmé qu’il n’a "jamais forcé" une femme à des relations sexuelles.

Il avait d"aborrd exclu de quitter la scène à a suite de ces accusations

Mais la pression était de plus en plus forte Patrick Bruel a décidé ce vendredi 29 mai il a décidé d'annuler tous ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals, et se retire des Enfoirés.

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Patrick Bruel est actuellement visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique.

Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. "Jamais je n'ai forcé une femme", a-t-il martelé.

- Flavie Flament accuse Patrick Bruel de l’avoir droguée et violée alors qu’elle avait 16 ans -

Parmi celles l'accusant de violences sexuelles figurent notamment une masseuse, une ancienne attachée de presse, et encore l'animatrice télé Flavie Flament, qui affirme avoir subi un viol en 1991, quand elle avait 16 ans.

Des faits qu’il conteste vigoureusement.

"J’ai rencontré Flavie Flament dans les années 90. Ma carrière avait commencé, elle débutait la sienne", écrit-il.

L’artiste assure ensuite que leur "brève histoire" ne fut "ni violente, ni contrainte, ni sournoise", ajoutant qu’"il n’y eut ni viol, ni drogue", même s’il dit comprendre que "notre différence d’âge puisse faire réagir aujourd’hui".

Flavie Flament l’accuse de l’avoir droguée et violée en 1991 alors qu’elle avait 16 ans et que le chanteur était trentenaire, au faîte de sa gloire après la sortie de l’album "Alors, regarde" (1989), vendu à trois millions d’exemplaires et où figuraient le tube éponyme ou encore "Casser la voix".

Au cours de sa longue carrière, Patrick Bruel, qui avait décollé en 1984 avec "Marre de cette nana-là", a signé 10 albums studio et plusieurs live. Il a également écrit pour Johnny Hallyday et Isabelle Boulay.

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