Une enquête visant Patrick Bruel ouverte à Paris après une plainte pour tentative de viol

Une enquête visant Patrick Bruel a été ouverte à Paris après une plainte déposée le 12 mars pour tentative de viol et agression sexuelle, portant à deux le nombre d'enquêtes concernant le célèbre chanteur en France.

Sollicité par l'AFP, le parquet a expliqué que les investigations avaient été confiées au 1er district de police judiciaire de Paris.Le ministère public n'a pas indiqué qui avait déposé cette plainte, précisant seulement que la plaignante "reprochait à Patrick Bruel une agression sexuelle susceptible d'avoir été commise il y a plusieurs dizaines d'années".Le 12 mars, une telle plainte a été déposée par l'actuelle directrice générale d'Unifrance, Daniela Elstner."Nous ne pouvons que nous réjouir de l'ouverture rapide de cette enquête préliminaire suite à la plainte de Daniela Elstner", a réagi auprès de l'AFP son avocate Jade Dousselin."Nous collaborerons évidemment pleinement avec le parquet de Paris pour apporter tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité", a-t-elle ajouté.D'après Mediapart, qui a révélé cette affaire le 18 mars, les faits reprochés auraient eu lieu en novembre 1997 lors du festival du Film français d'Acapulco (Mexique). Daniela Elstner, alors âgée de 26 ans, était assistante d'Unifrance, organisme chargé de promouvoir le cinéma français à l'international.Quelques jours après le dépôt de plainte, Me Dousselin avait expliqué à l'AFP que "sa démarche est aujourd'hui moins une volonté de condamnation judiciaire qu'un besoin de libération, pour elle, et pour toutes les autres".- Enquête à Saint-Malo -Le célèbre chanteur, âgé désormais de 66 ans, fait également l'objet d'une enquête pour viol à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), selon le parquet de cette ville.Elle a été ouverte après le dépôt d'une plainte le 30 septembre 2024, selon une source proche du dossier: la femme accuse Patrick Bruel d'un viol en octobre 2012, en marge du festival du Film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury.Contacté par l'AFP mardi, l'avocat de Patrick Bruel, Christophe Ingrain, s'est refusé à tout commentaire.Le 18 mars, Patrick Bruel avait assuré à l'AFP, par la voix de Me Ingrain, n'avoir "jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel". Le chanteur "affirme n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel", selon son conseil.Le 18 mars, Mediapart avait publié une enquête rapportant le témoignage de sept femmes - dont Daniela Elstner et la plaignante de Saint-Malo - pour des violences sexuelles entre 1992 et 2019 commises, selon elle, par le chanteur-acteur. L'une était mineure au moment de l'agression sexuelle qu'elle dénonce.- Personnage fabriqué -Cet article "fabrique un personnage et un système qui n'ont jamais existé", avait alors dénoncé auprès de l'AFP Me Ingrain. "Sur une large partie des faits dont il serait question" dans l'article, "la justice s'est déjà prononcée", avait-t-il souligné, faisant référence à deux enquêtes ouvertes à la suite des plaintes de deux masseuses et classées sans suite en décembre 2020 par le parquet de Nanterre.A Perpignan, une masseuse d'une trentaine d'années avait elle aussi accusé le chanteur d'agression sexuelle lors d'une séance de massage dans un hôtel en juillet 2019.Il avait par ailleurs été visé par une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel après des accusations en 2019 d'une autre masseuse d'un hôtel en Corse.Lors de ces investigations, les enquêteurs avaient entendu d'autres femmes l'accusant d'agression sexuelle, d'exhibition sexuelle ou de harcèlement sexuel.Patrick Bruel avait également fait l'objet d'un signalement des autorités suisses, classé également.Une attachée de presse belge a par ailleurs annoncé le 26 mars sur RTL avoir porté plainte contre Patrick Bruel, dénonçant une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Karine Viseur, qui avait déjà témoigné dans la presse belge, avait déposé une première plainte en 2010, retirée ensuite, selon RTL.