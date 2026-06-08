Contre le projet de loi SURE : des consultations juridiques gratuites au tribunal de Saint-Pierre

Le lundi 29 juin 2026, de 8 heures à midi, le Conseil de l’ordre du Barreau de Saint-Pierre organise des consultations juridiques gratuites, au sein du Palais de Justice. Une façon de protester contre le projet de loi SURE (Sanction utile, rapide et effective). Une mobilisation est également prévue, le même jour, à 9 heures, devant le Palais, afin de protester symboliquement, en robe. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L'objectif est clair : rappeler que les avocats sont toujours en action contre le projet de loi et sensibiliser à nouveau le public. Lundi 29 juin prochain, les Barreaux de France sont appelés à se mobiliser. "Chaque Barreau organise des actions en fonction de ses spécificités", explique Me Frédéric Hoareau. "Certains sont en grève totale, d'autres mènent des actions comme nous".

Au tribunal de Saint-Pierre, le public pourra bénéficier de consultations gratuites. "Peu importe le sujet, nous serons là pour conseiller les gens", assure le bâtonnier du sud. "Même les personnes qui n'auront pas pris rendez-vous peuvent venir et demander conseil".

Une mobilisation symbolique se tiendra ensuite sur les marches du palais.

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Même si certaines mesures ont été retirées du projet de loi, les avocats n'en démordent pas. "Toutes nos discussions, notamment concernant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) criminelle, ont échoué", déplore Me Hoareau. "Il n'y a qu'une vision comptable qui s'oppose à nous et les arguments qu'on avance en tant que praticiens ne sont pas pris en compte".

Selon le Barreau de Saint-Pierre, s'il n'y a pas de réforme profonde discutée avec l'ensemble des professionnels du droit, "On n'y arrivera pas". Car il n'est pas seulement question de financement, d'après les robes noires, mais de justice pour tous.

Depuis le début du mouvement, les avocats ont remarqué l'impact de leur mobilisation dans l'organisation du tribunal : "Avec la grève sur les CRPC, le tribunal est complètement désorganisé. Même sur le plan civil. Ça montre à quel point ces affaires sont souvent bâclées... expédiées. Parfois, les victimes sont même oubliées et c'est pour ça qu'on se mobilise", assure le bâtonnier de Saint-Pierre.

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Pour rappel, l'Ordre des avocats de La Réunion était en grève totale depuis le 7 avril 2026. Une mobilisation qui s'inscrit dans un mouvement national. Après avoir prolongé le mouvement jusqu'au 17 avril dernier à Saint-Pierre et au 20 avril à Saint-Denis.

Le Barreau de Saint-Pierre avait alors pris la décision de maintenir le mouvement de grève, dans des conditions différentes : depuis le 20 avril, les avocats du sud n’assistent plus aux procédures de CRPC, qui ne peuvent se tenir sans leur présence.

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