Étang-Salé : un pilote de moto arrêté à une vitesse excessive et sous stupéfiant, son permis retiré

Ce vendredi 24 juillet 2026, un pilote de moto a été contrôlé à l'Étang-Salé à une vitesse supérieure à la limite autorisée. Le conducteur du deux-roues n'avait, ni assurance et il conduisait sous stupéfiants. La moto a été placée en fourrière et son permis lui a été retiré. Côté police, les effectifs ont réalisé sur le département 19 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end, permettant de relever 47 infractions dont 9 délits (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 19 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 24 au 26 juillet 2026, permettant de relever 47 infractions dont 9 délits.

- Côté police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01 (taux compris entre 0.52 et 1.22 mg / l d'air expiré)

- Conduite sous l'emprise de stupéfiants : 02

- Refus de se soumettre au contrôle (stupéfiant alcool) : 00

- Délit de fuite: 0

- Défaut d'assurance : 04

- Défaut de permis de conduire : 02

- Refus d'obtempérer : 00



65 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 38 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l'empire d'un état alccolique : 0

- Excès de vitesse: 21

- Feu rouge / stop / priorité : 00

- Défaut de contôl technique : 03

- Défaut de port de casque : 00

- Défaut d'équipement : 01

- Défaut de port de la ceinture de sécurité : 01

- Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d4un véhicule : 02

- Autres : 10

- Côté gendarmerie -