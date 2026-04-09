Grève : les avocats appellent au rassemblement devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre

En grève, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Saint-Pierre a décidé d'organiser un grand rassemblement, en protestation au projet de loi SURE, ce lundi 13 avril 2026. Les avocats invitent les justiciables à les rejoindre dès 7h30, devant le tribunal judiciaire du sud, afin de partager un petit déjeuner et assister à des débats ou encore des procès fictifs (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans un communiqué publié le mardi 7 avril 2026, le bâtonnier Frédéric Hoarau explique : "le barreau de Saint-Pierre durcit sa contestation en décidant d’un mouvement de grève générale, portant sur l’ensemble des audiences et procédures judiciaires, jusqu’au 13 avril 2026".

- Les avocats s'opposent au projet de loi sur la justice criminelle -

Les avocats contestent un projet de loi qui s’apprête à être présenté au Parlement le 13 avril 2026. Selon le barreau de Saint-Pierre cette loi "porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de nos concitoyens."

Ce texte prévoit notamment : "de réduire les droits des victimes d’agressions, en particulier en matière de réparation, et de restreindre la possibilité pour les justiciables de faire valoir leurs droits devant les juridictions répressives, et notamment d’y faire entendre leur voix", explique le bâtonnier.

"Ces mesures affaiblissent l’accès à la justice et fragilisent les libertés de tous" estime Frédéric Hoarau.

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