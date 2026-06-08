Aéroport de Pierrefonds : la présidente du Syndicat mixte démissionne

(Actualisé) Élue présidente de l'aéroport de Pierrefonds (Saint-Pierre) le mardi 26 mai 2026, Marine Adigadou a démissionné de cette fonction "pour raisons personnelles". L'information a été confirmée à Imaz Press ce lundi 8 juin, par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pierrefonds. Selon le Syndicat, l'élection du prochain président devrait avoir lieu le 19 juin (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le 6 juillet 2026, l'aéroport de Pierrefonds devra faire face au tribunal de commerce pour connaître son avenir, alors que l'aéroport est en redressement judiciaire.

Il présentera un plan de continuation. S’il est accepté, il pourra entamer son redressement.

Dans le cas contraire, ça sera la fin des vols commerciaux internationaux.

- 7 opérateurs privés et 10 projets proposés pour relancer l’activité -

Alors que l'aéroport de Pierrefonds est en redressement judiciaire, sept opérateurs privés se sont positionnés, proposant 10 projets sur quatre 4 lots couverts pour le relancer.

Les principaux noms engagés : "AEROSUD (ATR 72-600 basés, cinq routes régionales), AMELIA – Groupe Regourd (ERA hybride-électrique, E190 moyen-courrier, sécurité civile), HELILAGON (Développement de l’activité de la plateforme), MECAWINGS (MRO Part-145), RAA (handling ISAGO), AEROCAMPUS AQUITAINE (formation Part-147) et M3 SYSTEMS (drone BORÉAL ISR)", liste le Syndicat mixte de l'aéroport de Pierrefonds.

Ce résultat apporte "une réponse forte au débat public sur la liaison internationale Durban-Pierrefonds, dont l'ouverture est désormais programmée au 3 juillet 2026.

Ce signal de marché valide les orientations stratégiques portées par les travaux d'expertise. Entre un déficit de plus de 5,6 millions d’euros, un effondrement du trafic et une gouvernance défaillante, la CRC appelait à une refonte urgente du modèle économique de l'aéroport.

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