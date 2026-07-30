Grève chez Derichebourg-OI : le président de la Civis demande l'intervention urgente du préfet dans la gestion du ramassage des déchets

La grève des employés de la société Derichebourg-OI continue d'engendrer des perturbations dans la collecte et la gestion des déchets dans la ville de Saint-Pierre et à Petite-Île. Le président de la Civis dit craindre une crise sanitaire et demande l'intervention urgente du préfet de La Réunion afin d'évaluer avec l'Agence régionale de santé les risques sanitaires dans les secteurs les plus impactés. Dans un courrier adressé aux représentants de l'État sur l'île, il est aussi demandé une réquisition "des biens, services, matériels et personnels indispensables au rétablissement d'un niveau de collecte compatible avec les exigences de salubrité publique" (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

David Lorion, président de la Civis, demande au préfet "la mobilisation d'une ou plusieurs entreprises disposant des capacités humaines, matérielles et opérationnelles nécessaires pour assurer un rattrapage rapide et coordonné des collectes sur les deux communes concernées".

Dans une lettre envoyée aux services de la préfecture de La Réunion, le président de la Civis décrit une situation fortement dégradée et dénonce "une menace pesant sur la poursuite des opérations de rattrapage".

"Compte tenu de la durée du mouvement, de l'insuffisance persistante des moyens disponibles, de l'aggravation de la situation sanitaire et du risque d'entrave aux opérations de collecte, les capacités d'intervention actuellement mobilisées ne permettent plus à la Civis de répondre seule et dans des délais satisfaisants à l'ampleur de la situation" explique David Lorion.

En conséquence, la Civis demande une intervention urgente des services de l'État "afin que soient engagées, sous votre autorité, les mesures nécessaires au rétablissement rapide d'un niveau de collecte permettant de faire cesser l'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique".

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- Des opérations de collecte des déchets organisées par la Civis -

Depuis le début de la crise, les déchets s'amoncellent dans certaines rues et le déploiement d'une entreprise payé par Derichebourg ne semble pas suffire à rattraper les dizaines de jours sans collecte des déchets.

Face à cette situation, la Civis assure avoir mobilisé différents prestataires sans parvenir à rattraper le retard causé par le mouvement de grève.

Dans un communiqué, la collectivité explique : "Après avoir mobilisé un premier prestataire de substitution, ayant déployé entre 8 et 10 véhicules de collecte, la Communauté d’Agglomération fait désormais appel à un prestataire supplémentaire, chargé d’assurer spécifiquement la collecte des déchets végétaux et des encombrants. Cette intervention est réalisée aux frais de la société Derichebourg OI, conformément aux dispositions du marché public".

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