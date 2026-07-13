Grève chez Derichebourg-OI : la collecte des déchets perturbée à Saint-Pierre et Petite-Île

Un mouvement de grève a débuté très tôt ce matin, lundi 13 juillet 2026, au sein de l’entreprise Derichebourg-OI, chargée de la collecte des déchets sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Île. En conséquence, une forte perturbation des tournées de collecte est à prévoir sur l’ensemble des secteurs concernés (Photo : www.imazpress.com)

Un service minimum sera assuré afin de limiter les nuisances. Des rattrapages pourront également être mis en place par la suite, indique la Civis.

La Civis surveille la situation de près et informera ses administrés de l’évolution du mouvement social et de la reprise normale des collectes dès que possible.

www.imazpress.com/[email protected]