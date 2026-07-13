Mondial 2026 : une équipe de France "sans Français", le dérapage de l’ancien Premier ministre espagnol

Après la sénatrice du Paraguay, c'est l'ancien Premier ministre espagnol qui s'en prend à l'équipe de France de football, à la veille du match France-Espagne. L'ancien élu a créé la polémique ce dimanche 12 juillet 2026 en écrivant que l'équipe de France joue "sans Français". Cette provocation fait bondir des personnalités politiques en France.

C'est dans une tribune publiée dans le média El Debate, dans laquelle l'ancien chef du gouvernement espagnol analyse l'équipe de France, que la remarque raciste a été diffusée. Et ce, à trois jours de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 opposant la France à l'Espagne. Il y estime que la France "dispose, en outre, d'un effectif de très haut niveau" toutefois "sans Français".

- "N'en déplaise à la droite raciste" -

Plusieurs ministres et des chefs de différents partis français ont fustigé ces propos. "L'équipe de France ne comprend que des Français. La France n'est pas une nation ethnique, elle n'a pas de couleur de peau ou de religion. C'est une nation politique rassemblée autour de la devise républicaine. N'en déplaise à la droite raciste", a vertement répliqué le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, sur son compte X.

L’équipe de France ne comprend que des Français. La France n’est pas une nation ethnique, elle n’a pas de couleur de peau ou de religion. C’est une nation politique rassemblée autour de la devise républicaine. N’en déplaise à la droite raciste. https://t.co/KMnveREUIS — Olivier Faure (@faureolivier) July 12, 2026

"Hier une sénatrice du Paraguay, maintenant l'ancien Premier ministre d'Espagne : ils ne peuvent pas s'empêcher d'exprimer un racisme crasseux pour tenter d'énerver notre belle équipe de France", a abondé son homologue du Parti communiste français, Fabien Roussel.

Hier une sénatrice du Paraguay, maintenant l’ancien Premier Ministre d’Espagne : ils ne peuvent pas s’empêcher d’exprimer un racisme crasseux pour tenter d’énerver notre belle équipe de France !



Que @marianorajoy soit condamné !



Solidaire des bleus !

Tous derrières les bleus ! https://t.co/akkEYQsvN8 — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) July 11, 2026

"À chaque victoire des Bleus, les mêmes obsessions et insultes racistes ressurgissent. Ce ne sont pas des 'dérapages'. C'est une haine méthodique et banalisée de la France et de ce qu'elle est", a tancé la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou, invitant la Fédération française de football à engager des "poursuites".

À chaque victoire des #Bleus, les mêmes obsessions et insultes racistes ressurgissent.



Ce ne sont pas des « dérapages ». C’est une haine méthodique et banalisée de la France et de ce qu’elle est.



J’appelle la @FFF à engager systématiquement toutes les poursuites possibles! 🇫🇷 https://t.co/YKrL5zp090 — Naïma Moutchou (@NaimaMoutchou) July 12, 2026

Sa collègue Aurore Bergé, membre du parti du président Renaissance, a, pourtant, utilisé les termes de "dérapages racistes répétés". Avant d'appeler à ce que "le sport redevienne du sport: un lieu où on est jugé sur son talent et sur aucun autre critère".

Sur la chaîne privée BFMTV, le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez a estimé que si cette déclaration "est exacte", elle "est absolument inacceptable".

La sortie de l'ancien dirigeant espagnol, dont le gouvernement avait chuté en 2018 sur fond de poursuites pour financement illégal de son parti, a aussi fait réagir en Espagne. Le ministre des Transports du gouvernement socialiste espagnol, Oscar Puente, l'a qualifié d'"idiot post-franquiste", n'ayant, selon lui, jamais été "modéré".

Rojo=Diablo. Negro≠Francés. Algún incauto creyó alguna vez que este zoquete post franquista corrupto al que el Poder judicial de este país ha librado de la cárcel por una puerta lateral, era un tipo moderado. pic.twitter.com/xJJ1r7VHvE — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 11, 2026

L'ambassade de France à Madrid a aussi réagi sur les réseaux sociaux: "Sans vouloir entrer dans une polémique, il convient de rappeler les faits: tous les joueurs de l'équipe de France sont français. Sur les 26 joueurs, 23 sont nés en France. Les trois qui sont nés à l'étranger sont également français".

Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos:

Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también. @francediplo @equipedefrance @kareen_rispal — La France en Espagne 🇫🇷🇪🇸 (@france_espagne) July 12, 2026

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AFP