Plus d'une tonne de cocaïne saisie au sud de La Réunion, plusieurs marins placés en détention provisoire

Une opération menée dans la zone maritime sud de l'océan Indien a permis l'interception d'un voilier impliqué dans un trafic international de stupéfiants. 1,185 kilos de cocaïne ont été découverts à son bord. À leur arrivée à La Réunion, les marins ont été placés en garde à vue. Le 10 juillet, ils ont été placés en détention provisoire à l'issue de leur mise en examen. Les investigations se poursuivent désormais avec l'appui de la Section de Recherches de la Gendarmerie maritime et de l'OFAST (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Le 25 juin 2026, après relocalisation du voilier et accord de la République de Pologne "conformément à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le navire a été arraisonné sous le contrôle opérationnel du commandant supérieur des forces armées dans le sud de l'océan Indien (FAZSOI) dans une zone peu fréquentée proche des quarantièmes rugissants", indique le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur.

L'opération a été menée grâce à des renseignements partagés par le Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics) (MAOC-N), à la mobilisation des forces de la Marine nationale et à l'action coordonnée de l'ensemble des services engagés.

- Les marins placés en détention provisoire -

La procureure de la République de Saint-Denis, compétente pour les opérations conduites en haute mer a décidé d'une judiciarisation.

Le 4 juillet, à leur arrivée à La Réunion, les marins présents à bord du voilier ont été placés en garde à vue et l'ensemble des produits saisis a fait l'objet d'une destruction.

Le Parquet National Anti-Criminalité Organisée (PNACO), avisé préalablement par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris s'est quant à lui saisi des faits.

Le 7 juillet, une information judiciaire a été ouverte. Les mis en cause ont été présentés à un juge d'instruction à Paris, le 10 juillet, et placés en détention provisoire à l'issue de leur mise en examen, "notamment des chefs de transport, détention, exportation et importation de produits stupéfiants en bande organisée ainsi que participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime".

Les investigations initiées par l'Antenne OFAST et la Section de Recherches de Saint-Denis vont se poursuivre avec l'appui des enquêteurs de la Section de Recherches de la Gendarmerie maritime et de l'OFAST.

Cette opération est la cinquième saisie en mer réalisée dans le sud de l'océan Indien depuis le début de l'année 2026.

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